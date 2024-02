Resić: Članstvo u Eurotransplantu zatijeva rezultate koje BiH nema

Predsjednica Donorske mreže Bosne i Hercegovine prof. dr. Halima Resić smatra da inicijativa za pristupanje Eurotransplantu jeste pohvalna, ali ne i realna jer zahtijeva konkretne rezultate koje Bosna i Hercegovina nema, posebno kadaverične transplantacije i to određeni broj.

Članstvo u Eurotransplantu

- Nadležne institucije morale bi znati da članstvo u Eurotransplantu nije samo proces administracije, nego se mnogo više oslanja na konkretne rezultate i zahtijeva ih. Mi, u Bosni i Hercegovini, te rezultate nemamo. Za pacijente bi najvažnije bilo da se transplantacije rade, posebno one kadaverične (rade se s donora koji imaju moždanu smrt) koje su, to treba reći i znati, jedan od ključnih uslova za pristupanje Eurotransplantu. Mora ih biti i više od deset godišnje, a mi imamo jednu ili nijednu - naglasila je u informaciji za Fenu.

Profesorica Resić mišljenja je da treba jačati kliničke centre, transplant koordinatore, a za članove Donorske mreže BiH kaže da su dosad uradili mnogo u toj oblasti.

Edukacije

- Osigurali smo, kroz partnerske projekte s kolegama iz svijeta posebno Španije i Turske, najbolje edukacije. Nažalost, to nije dovoljno. Mora biti mnogo više angažmana kliničkih centara i mnogo više angažmana nadležnih institucija - entitetskih ministarstava i Ministarstva civilnih poslova BiH. Mi, iz Donorske mreže BiH, uvijek smo im se obraćali i stvari su se dešavale na našu inicijativu. Zauzvrat nismo dobili podršku, osim povremeno deklarativnu - kazala je.

Naglašava da nijedna od institucija ne prepoznaje doprinos Donorske mreže BiH edukaciji bh. javnosti i zagovaranju transplantacije, promoviranju donorstva.

- Podijelili smo više od 70.000 donorskih kartica, u cijeloj zemlji. Iza svake popunjene kartice mnogo je angažmana i informisanja ljudi, koji su se odlučili uzeti karticu. To je također jedan od važnih, ali ne jedini i ne presudan, kriterija za Eurotransplant. Treba jačati svijest o važnosti donorstva kao i Donorsku mrežu BiH, a ne pustiti da se ugasi. To nije obaveza samo građana, nas koji to već radimo, nego sistema i nadležnih institucija ako već žele članstvo u Eurotransplantu - naglasila je prof. Resić.

Eurotransplant je međunarodna organizacija

Eurotransplant je međunarodna organizacija za saradnju u alokaciji i razmjeni kadaveričnih organa za transplantaciju.

Posljednjih pedeset godina značajno je pridonijela napretku transplantacijske medicine u zemljama članicama. Sjedište je u Nizozemskoj, a ima desetak zemalja članica.

Članovi Konferencije za oblast zdravstva u Bosni i Hercegovini dogovorili su krajem januara da Ministarstvo civilnih poslova uputi inicijativu za pristupanje Eurotransplantu.

Konferenciju čine ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, ministar zdravstva Federacije BiH Nediljko Rimac i predstavnik Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH.