KCUS bi mogao postati vlasnik najsavremenijeg aparata za izvođenje endoskopskih i minimalno invazivnih operacija na srcu

Kompanija LSI solutions iz New Yorka, specijalizovana za razvoj visokih tehnologija koje omogućavaju endoskopske i minimalno invazivne operacije, odlučila donirati sredstva Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) za nabavku endoskopa klase Einstein 3D sistema.

Šta podrazumijeva endoskopska kardiohirurgija

Endoskopska kardiohirurgija podrazumijeva operacije na otvorenom srcu ili krvnim sudovima srca bez otvaranja grudnog koša, tj. kroz male otvore uz upotrebu endoskopa visoke rezolucije ili 3D endoskopa. Osim navedenog, za ove operacije je neophodan specifični instrumentarij, te širok spektar medicinskih uređaja koji omogućavaju izvođenje ovih operacija.

Kako javlja BHRT, prof. dr. Nermir Granov je u američkom Houstonu u okviru 12. Reevolution Summita 2024. koji organizuje Centar Houston Methodist DeBakey Heart and Vascular održao predavanje o temi endoskopske operacije mitralnog zaliska – nove strategije.

Osim predavanja, prof. dr. Granov je kolegama kardiohirurzima pokazao i praktično izvođenje ovih zahvata. Zbog velikog interesovanja, dogovorene su posjete kolega iz SAD KCUS-u.

- Iako se moje ime spominje, bilo bi pogrešno preuzeti sve zasluge, jer one pripadaju i mojim vrijednim kolegama hirurzima, anesteziolozima, kardiolozima, medicinskim profesionalcima, počevši od sale, preko intenzivne njege, pa do odjela i ambulante - kazao je profesor Granov.

Granov prvi put minimalno invazivnu kardiohirurgiju počinje 2010. godine, kada kao mladi specijalista kardiovaskularne hirurgije obavlja postdiplomski trening, a 2013. godine i doktorira iz oblasti minimalno-invazivne kardiohirurgije. Danas u svakodnevnoj praksi, više od 80 posto operativnog programa izvodi na endoskopski način.

Predavao širom svijeta

Granov je održao niz predavanja i moderiranja, počevši Atine, do Beča, Milana i Londona te svojevrsne edukacije kolega u eminentnim centrima. Smatra da mu je do sada najveći izazov bio Houston Methodist DeBakey Heart and Vascular centar, gdje je rame uz rame s najprominentnijim kardiohirurzima svijeta, održao predavanje i u sklopu MITIE-a, te uradio i prikazao operativne tehnike i vještine kod endoskopskih operacija uz upotrebu najsavremenijih medicinskih uređaja.

Njegov rad primijetio je i proizvođač medicinske opreme u New Yorku LSI Solutions, s obzirom na to da je ova kompanija odlučila donirati novčana sredstva za nabavku najsavremenijeg edoskopskog stuba.

Američka kompanija sa stotinama uposlenika

LSI Solutions je američka kompanija, stacionirana u New Yorku, sa 500 uposlenih koji rade na razvoju tehnika za minimalno invazivnu hirurgiju.

- Nezahvalno je spominjati imena, ali bih želio iskoristiti priliku da se zahvalim, prije svega, svojim učiteljima, prijateljima i kolegama koji me inspirišu, a posebno dr. Jude Sauer na svim otkrićima i inovacijama koji olakšavaju rad kardiohirurga i osiguravaju bolje operativne rezultate kod pacijenata - rekao je Granov.