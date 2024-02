Veliko srce Asima Vranca Tice, autolimara iz Visokog: Zagrljaj majke bolesne djevojke nema cijenu, pare su obični papir!

- Slučajno sam vidio na Facebooku da čovjeku u Tuzli treba novac za protezu, za nogu. Objavio sam na Facebook tu fotografiju i fotografiju svog automobila i napisao da prodajem te da sav novac dajem za protezu. Vrlo brzo se čovjek javio da hoće da kupi automobil, ali uslov je bio da mu pokažem da se auto može upaliti. Jer ga ja dvije godine nisam palio, radi se o Kadetu Opelu. I upalim ga ja, snimim video, sve pošaljem čovjeku, on kaže šalji. Pošaljem automobil u Tuzlu šlepom, da on novac, sve uredu - priča u jednom dahu za Dnevni avaz Asim Vranac Tica.

U međuvremenu na njegovu objavu se, priča Asim, javlja još dvoje ljudi koje šalju novac za protezu.

- Zovne me taj čovjek kojem smo skupljali pomoć i kaže imamo problem. Kakav sad problem, Bože dragi. Kaže ti on meni, "brate ja sam novac za protezu skupio, ne treba mi više". Kažem ja, hajde hvala Bogu, nego imam sad problem šta ću s novcem od auta. To su, da kažeš moje pare, ali ja ih ne osjećam svojim jer sam ih namijenio nekome drugom. I pozovem ove iz Pomozi.ba, tako i tako sve im kažem, oni mi predlože da taj novac prebacimo djevojci kojoj je pomoć potrebna, tamam joj je toliko nedostajalo. I ja odmah kažem da nema problema, da ću lično odnijeti taj novac i dati za tu djevojku - prepričava nam Asim Vranac.

Nakon što je odnio i uplatio novac, kaže, da zagrljaj majke te djevojke kao znak zahvalnosti ne može riječima opisat.

- Meni je novac obični papir, to mi ništa ne znači. Volim ljudima pomagat i to je sve - dodaje.

Poruka svima

Kao i u svemu, uvijek ima i onih negativnih komentara.

- Pišu mi ljudi, "što to slikaš, što se na tome reklamiraš". Ja im to ovako objašnjavam. Da ja to nisam objavio, ne bise drugi ljudi uključili u akciju prikupljanja pomoći. Želim svojim djelima da potaknem i druge, da slično urade. Neko će vidjeti da sam ja odlučio prodati automobil i sve donirati, pa će i onaj reći "mogu i ja makar 100 maraka dati". Ali naši ljudi nekako, ne svi naravno, gledaju da te kritikuju, da te prozivaju - kaže Vranac.

Prodao Golfa za 13.000 eura

Da je veliki majstor, dokazuje i podatak da je "sredio" Golfa 1, proizvedenog u TAS-u.

- Prodat je za 13.000 eura. Taj automobil se ne vozi po svakakvom vremenu. On je sam za lijepo i suho vrijeme - pojašnjava nam Asim Vranac.