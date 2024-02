Baš su ga poslušali: Dodik je pozvao pristalice i saradnike da se ne pojave ispred Suda BiH

Ispred Suda BiH su bili najavljeni protesti njegovih protivnika, no oni nisu održani, jer nisu bili prijavljeni kod MUP-a KS.

No, informacija o tome da se neće održati je objavljena tek neposredno pred same proteste, tako da njegove pristalice nisu to mogle znati.

– Otići ću u Sud BiH i pozivam naše ljude i moje saradnike da ostanu kod kuće. Ono što je do sada bilo jeste da su se ljudi sami okupljali kako bi me podržali – rekao je Dodik i dodao da "ne želi da niko od njegovih prijatelja dođe u bilo kakvo iskušenje u Sarajevu koje, kako kaže, ne da Srbima da iskažu svoj stav i samo je dozvoljeno da se njemu sudi."

Da li oni nisu htjeli da poslušaju njegov zahtjev ili je riječ bila o samo jednoj predstavi za javnost nije poznato.

Podsjećamo, ovaj proces je preuzela sutkinja Uzunović, jer je Mirsad Strika tražio da se izuzme jer uskoro ide u penziju.