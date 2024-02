Zbog spornog plakata: Filozofski fakultet u Mostaru odustao od ljetne škole

U zvaničnom saopćenju Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru je objavio da su odustali od organizacije ljetne škole "Methodology of Political Science: New Issues and Trends".

Organizacija je došla u centar pažnje javnosti zbog reklamnog plakata, na kojem munare nisu jasno naslikane.

Nakon burnih reakcija, fakultet je otkazao organizaciju smatrajući da je stvoren sigurnosni problem.

- Količina upućenih prijetnji smrću i uništenjem fakulteta, govora mržnje i kontaminiranost javnog prostora ovaj su događaj istisnula iz akademske sfere te od njega stvorila ne samo politički, već i sigurnosni problem. Ovim činom želimo zaštiti sve profesore koji su trebali učestvovati na ljetnoj školi, potencijalne studente koji su imali namjeru doći u Mostar, ali spriječiti negativan publicitet koji je nametnut kako Filozofskom fakultetu tako i IPSA-i - saopćili su iz mostarskog fakulteta.

Oni su, također, još jednom naglasili da je plakat izradila umjetna inteligencija.