Niz problema na putu ka najpriznatijoj transplant organizaciji: BiH ne može ni pokucati na vrata Eurotransplanta

- Daje im se nada koja nema utemeljenje. Želio bih najviše na svijetu da to može, ali, jednostavno, ne može. Prvenstvo, Eurotransplant radi s onima koji imaju državna ministarstva zdravstva, nipošto samo s dijelovima zemlje. Drugo, nemamo donorsku organizaciju. Dakle, nemamo ništa čime možemo zadovoljiti osnovni uvjet, a to je – ako mi primamo organe, moramo i mi dati organe. Nemamo donora, jednostavno - istakao je Šahipašić.

Naglasio je da bi se povećao broj transplantacija kada bi BiH ušla u Eurotransplant, samim time više bi dobivala.

- Ali bi to kasnije morala vraćati, a to je teško. Mi smo imali 2017. sporazum s Republikom Hrvatskom o reciprocitetu. Oni nama, recimo, daju jetru kada imamo teškog bolesnika, a mi to moramo kasnije vratiti. I to je prekinuto upravo jer nismo mogli vraćati - podsjetio je Žuljević.

Brojke

200 i više osoba čeka na transplantaciju bubrega.

35 i više osoba čeka na novu jetru.

30 i više osoba čeka na novo srce.

35 i više osoba čeka na novu rožnicu.

RS nema nikakvih transplantacija, njihov Fond solidarnosti sklopio je ugovor da će platiti Bjelorusiji svaku transplantaciju.