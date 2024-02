Dodik poručio: Ako nema datuma otvaranja pregovora, onda se EU igra s nama

Nakon održanog sastanka državne koalicije u Sarajevu, medijima su se obratili predstavnici trojke, HDZ-a i SNSD-a.

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, naglasio je da će svi dogovori pasti u vodu ukoliko visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) "nametne bilo šta".

Tri zakona

- Ukoliko on išta učini, onda nema ništa od evropskog puta BiH, barem što se nas tiče. Ukoliko mogu da idu s njegovim odlukama i sa samo svojim, onda ok, mi u tome nećemo učestvovati, šta god to bilo - kazao je Dodik.

Dodao je "da potvrđuje sve što su rekli Nermin Nikšić i Dragan Čović i da je uvjeren da mogu doći do jedinstvenog teksta kada je u pitanju zakon o sukobu interesa na nivou institucija BiH, te da neće diktirati sukobu interesa na nižim nivoima vlasti".

- Zakon o sudu, gdje ima konfuzije, mi smo ustanovili da imaju četiri različita prijedloga. Iz ministarsatva, RS, Evropske unije, itd. Radna grupa će sve to koncetrisati i završit će jedan tekst. Gdje se ne slažemo, navest će šta nije usaglašeno u okviru radne grupe i onda ćemo mi lideri sjesti. Član po član i vidjeti šta možemo da uradimo.

Što se tiče zakona o pranju novca i finansiranju terorističkih organizacija, apsolutno. Moramo to sve usvojiti do kraja ovog mjeseca ako želimo biti kredibilni i to možemo da uradimo. On je u Domu naroda i čeka jasan dogovor o ovim drugim stvarima. On podrazumijeva saglasnost koju smo danas postigli da se u aprilu stavi na red "zakon sudija Ustavnog suda BiH". Ostavili smo april da vidimo na koji način će se sav ovaj proces dešavati. Ne želimo ga opteretiti tim zakonom. Većinu onoga što ste mogli vidjeti kroz dokumente trojke ili koji sam ja poslao, oni se slažu u 90 posto. Oni će biti implementiran kroz Izborni zakon - rekao je Dodik, pa nastavio:

- Odjednom je nestala priča o Izbornom zakonu. Mi ne želimo da se to shvati kao prostor "lažnom" Šmitu da on nešto nameće. Mi nastavljamo raditi na Izbornom zakonu i hoćemo ga u ovom terminu. Ne bježimo od toga da se implementiraju tehničke mjere integriteta, ali nećemo dati saglasnost na onaj koji Šmit hoće da nametne. Zato da bi se uzela oprema, koja je već kupljena od nekih stranaca i ljudi iz političkih struktura ovdje iz Sarajeva, koje nisu u vladajućoj strukturi današnjice. To se neće desiti.

Apel EU

Dodik je nastavio govoreći o apelu Evropskoj uniji o datumu otvaranja pregovora s BiH.

- Apel je EU - ako date pregovore, a ne datum, ništa nam niste dali. Ne želimo doživjeti sudbinu drugih zemalja, kojima se daju pregovori, a onda to traje godinama. Ako smo u nečemu jedinstveni, onda je to ovo. To potvrđuju svi ovdje. Molim vas, dajte nam datum. To je kapitalno i revolucionarno vrijeme koje nas čeka. Mi ćemo imati ogroman broj stručnih ljudi koji će raditi na pregovorima. To nije mala stvar. Ako nema datuma, onda se EU igra s nama. Ako nema datuma, mislim da nema ni stimulacije za dalji rad. Ako nema datuma, onda BiH nastavlja da bude kolonija koja nema suverenitet koja može da vodi kredibilne pregovore s EU institucijama - poručio je Dodik.