Na snazi narandžasti meteoalarm: Udari vjetra do 90 kilometara na sat

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom, uglavnom u Hercegovini, zapadnim, djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Na jugu zemlje se očekuju intenzivnije padavine, praćene pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren sa jakim udarima južni. Prema kraju dana vjetar postepeno slabi. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 14, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 19 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom povremeno. Više padavina u jutarnjim satima. Jutarnja temperatura oko 9, a dnevna oko 14 stepeni.

Narandžasti meteoalarm

FHMZ je upalio narandžasti meteoalarm zbog obilnih padavina i vjetra južnog smjera. Upozorenje je upaljeno zbog padavina za područje Hercegovine i jugozapad Bosne, dok je za vjetar južnog smjera alarm upalje širom Bosne i Hercegovine.

Alarm je za padavine na snazi od 10.2.2024. od 15:00 sati do 11.2.2024. do 21:00 sati, dok je alarm za vjetar na snazi od 10.2.2024. 00:00 sati do 11.2.2024. do 10:00 sati.

Prognozirana količina akumuliranih padavina se uglavnom kreće od 40 do 80 litara po metru kvadratnom. Lokano može pasti i više. Udari vjetra južnog smjera od 50 do 70 km/h. Na planinama i visoravnima do 90 km/h.