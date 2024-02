Mioković o izjavi ministra MUP-a TK da se odustalo od ljekarskih pregleda jer veliki broj policajaca ih nije prošao: Skandalozno, zgrožen sam

Predsjednik Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i bivši policajac Dragan Mioković za portal „Avaza“ prokomentarisao je trenutnu sigurnosnu situaciju, a nakon posljednjih slučajeva ubistava. Posebno je privuklo pažnju to što se u MUP-u TK ne provode ljekarski pregledi više od 30 godina.

- Policijski službenici imaju ovlaštenje da pod određenim uslovima koje propisuje zakon upotrijebe smrtonosnu silu, oduzmu život ili oduzmu slobodu. Podrazumijeva se da takva ovlaštenja mogu i smiju dati u ruke isključivo psihofizički zdravim osobama – rekao je Miokvić za „Avaz“.

Nakon toga se osvrnuo i na izjavu ministra unutrašnjih poslova TK Hajrudina Mehanovića, koji je izjavio da su 2022. godine počeli raditi ljekarske preglede, no kada su shvatili da veliki broj pripadnika policije nije prošao ljekarski pregled, odustali su od toga do izmjena zakona.

- Zgrožen sam njegovom izjavom. Ako on govori istinu, ono graniči s antidržavnim djelovanjem. Uzeti sebi za pravo, da li on ili neko drugi, da zbog razloga koji je naveo ne završi ljekarske preglede i da postupi kao da se ništa nije desilo, to je skandalozno – kazao je Mioković.

Istakao je da će u funkciji predsjednika Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u kontekstu te izjave ministra Mehanovića tražiti zvanično očitovanje putem FMUP-a za taj slučaj.

- Ukoliko to pojašnjenje bude u kontekstu izrečenog, potrudit ću se da Komisija za sigurnost zatraži poduzimanje mjera protiv osoba koje su bile na čelu tog procesa. U prvoj reakciji za medije sam rekao da se pita kada su rađeni sistematski pregledi. To je loše da ih nije bilo, ali da se u to krenulo, pa prekinulo jer neće imati ko da radi u službi, to je skandalozno – poručio je Mioković.