Dodik: Čudno neko vrijeme bez snijega, ali će u narednim danima svako pokazati svoj trag

- I mi smo se ljutili na EU zato što njihova terapija ne djeluje, a oni su se ljutili na nas jer nismo disciplinovan pacijent. Ako tražimo i želimo početak pregovora s EU, moramo se ponašati evropski. EU su njene članice izgradile funkcionalnom tako što su definisale okvir, principe i pravila koja svi jednako tumače i pridržavaju ih se, čak i kada nisu potpuno zadovoljni. Naš okvir je Dejtonski sporazum, ali ga neki žele tumačiti kako im odgovara, iako je precizno definisao nadležnosti, prava i obaveze. Snaga EU počiva na sposobnosti da se postigne dogovor koji se poštuje, kod nas se dogovor smatra slabošću. Snaga se dokazuje svađom i izigravanjem dogovora. Vidjet ćemo postoji li spremnost da se to promijeni. BiH nikad nije bila funkcionalna, kako u prvim godinama poslije Dejtona, tako i danas - naglasio je.

Predsjednik RS Milorad Dodik poručio je da je čudno neko vrijeme s obzirom na to da je februar, a u BiH nema snijega.

Poručio je da što je više nadležnosti s nivoa entiteta prenošeno na državni nivo, ona je sve lošije funkcionisala, gubila je smisao dejtonske i postajala nikakva.

- Razlog je što neki nisu bili posvećeni provođenju nadležnosti, već kako da od entiteta oduzmu nove i nove. Politika bazirana na neostvarivim ciljevima vodila je u ćorsokak. Vidjet ćemo da li se i to promijenilo. Ustav odražava realnu potrebu balansa interesa tri naroda i dva entiteta i podsjeća na pravila SAD ili EU i već sam nekoliko puta rekao - nije problem u ustavnom okviru, već u motivima i namjerama. Vidjet ćemo postoje li iskreni motivi. Ne može se dogovor i kompromis praviti na isključivosti. Ako nije kako hoću, onda ste protiv BiH. To je vraćanje na pozicije koje su dovele do tragedije. Srbija želi u EU, Hrvatska je u EU, mi Srbi želimo RS i BiH u EU s mehanizmima zaštite kao EU. Ti mehanizmi nisu uvijek svima po volji, ali oni garantuju evropsku solidarnost. A ona nije koliko će se kome dati. Nego bez obzira ko je koliki, ima jednaka prava. Želim zemlju koja funkcioniše poput EU u EU, zajedno sa Srbijom. Nama Srbima EU je šansa da živimo u prostoru bez granica poslije veoma teškog 20. vijeka. Mi tu šansu nećemo ispustiti. Ali je nemamo čime iskoristiti ako je cijena toga odustajanje od RS, našeg prava na uređivanje svoje kuće. BiH može biti jedna funkcionalna zajednička kuća Bošnjaka, Srba i Hrvata. Zajednica dva, odnosno tri entiteta. Ne može biti kuća jednih, u kojoj smo mi podstanari - zaključio je Dodik.