Ćudić: Izmjena izbora člana Predsjedništva BiH nema bez izmjena Ustava

Sabina Ćudić, zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, gostovala je u Jutarnjem programu Federalne televizije, gdje je govorila o brojnim aktuelnim temama.

- Intenzivno se radi. Jučer u dvije smjene se radilo u radnim grupama. Kao što znate radi se o zakonima o sprečavanju sukoba interesa, Izbornom zakonu i o Zakonu u sudovima. U tom smislu mogu reći da postoji napredak ako ništa u ovoj volji da se u zadnjim minutama rekla bih pred odluku Evropske unije ulože ogromni napori da se postigne dogovor. Što se nas tiče ti zakoni bi već davno bili usvojeni, ja ću iskoristiti i ovu priliku još jednom da napomenem birače svih stranaka na državnom nivou koje čini državnu koaliciju da evo kada je u pitanju barem zakon o sprečavanju sukoba interesa. Ne radi se o etničkom zakonu, ne radi se o etničkim prefiksima, radi se jednostavno pojednostavljeno ću reći o tome da mi političari pošteno prijavljujemo vlastitu imovinu. Svako ko je protiv tog zakona koji je primarni uslov za otvaranje pregovora, zaista ima šta da odgovori svojim biračima u čemu je problem zašto imaju problem da prijavljuju svoju imovinu i u konačnici mislim da trebamo usvojiti onaj zakon koji ispunjava Evropske standarde da nema dileme u Briselu da li smo usvojili zakon koji decidno rješava ovo pitanje - kazala e Ćudić.



Dodala je da će razgovarati o svakom od tih zakona.

- Pazite ja lično mogu u nekoj mjeri biti skeptična ukoliko do sada nismo imali podršku za ovu vrstu zakona od strane lidera ali ne želim hraniti tu skepsu do zadnje minute do kada ćemo imati izvještaj Evropske unije i u konačnici odluku. Učinit ćemo, uložiti i političke i ljudske i koalicione napore da dobijemo ove zakone i kao što smo poručili koalicionim partnerima ukoliko se otvore pregovori sa Evropskom unijom, relaksirati će se atmosfera unutar Bosne i Hercegovine imat ćemo Briselsko opredjeljenje i u boljoj i lakšoj atmosferi ćemo otvoriti i teška pitanja možda koja bole i naše partnere i nas. Zato bih voljela da uložimo ovdje napore, dakle do kraja sedmice da pošaljemo poruku, evo imamo jučer pozitivne vijesti vezano za otvaranje pregovora sa Frontexom. Dakle moguće je. Šaljemo rekla bih počeli smo slati ispravne signale presporo naravno za moju procjenu ali sasvim sigurno smo slali prave signale i zakoni koje smo usvojili koji su propitivani, ja ću i ovaj put napomenuti da su usvojeni u najvećem broju slučajeva uz podršku opozicije. Tako da i opozicija unutar Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prepoznaje da je Europski put Bosne i Hercegovine prioritet. Hoću da kažem na stranu politička previranja, prepucavanja sve ono što se dešava u medijima nije neminovno prava slika onoga što se dešava pa na kraju krajeva i u Parlamentu. Evo ukoliko opozicija podržava zakone a s druge strane za iste te zakone govori da je izdaja to vam nešto govori da se politički procesi zapravo odvijaju u dvije arene. Jedna je politička druga je medijska, zato mislim da u ovoj sedmici moramo pokazati ozbiljnost, odgovornost, opredeljenost i biti nagrađeni za to - kazala je Ćudić.

Dodala je da se nada da ova radna grupa neće biti po starom principu kad ne znate kako da riješite problem napravite komisiju.

- Pa možda ne bi bilo loše ukoliko bi bio postignut sporazum da jedna poruka bude cjelovita zajednička poruka, a s druge strane očekujem da će se desiti ukoliko ne postigne se sporazum to svakako mora ići i mislim da postoji podrška ministra i Vijeća ministara. To je nešto što sasvim sigurno nam svima treba i nema potrebe da se s tim ucjenjuje. Ne bi bilo prvi put da se na besmislen način s nečim ucjenjuje ali ja mislim da je ipak tu postoji jedna volja. Ne bismo bili valjda toliko neozbiljni da otvaramo pregovore sastajemo se sa čelnicima a onda istovremeno ne dovodimo taj posao do kraja. Ja mislim da što se tiče i same Evropske komisije i odluke koja dolazi nalazimo se u jednom globalno vrlo delikatnom momentu, vrlo zabrinjavajuće vijesti evo iz Amerike gdje potencijalno budući predsjednik i bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp otvoreno govorim protiv NATO-a, stavlja se na stranu Rusije i Putina. Pitanje je da li će se nastavljati i u kojoj mjeri finansirati rat u Ukrajini. Hoću da kažem Bosna i Hercegovina ne može priuštiti da ostane sama u ovom momentu i pored Kosova jedina zemlja iz regiona koja nije otvorila pregovore sa Europskom unijom. Situacija je neću reći opasna evo reći ću delikatna ali sasvim sigurno izazovna i mislim da je ovo, ne želim reći da je ovo zadnji voz ali pazite Europski izbori se dešavaju za Europski Parlament u maju, onda će se formirati nova rukovodstva. Pitanje je hoće li se iko osvrtati za Bosnom i Hercegovinom u jednom od možda globalno najtežih godina u proteklim decenijama - zaključila je.