Generalni sekretar Muslimanske svjetske lige Muhamed bin Abdulkarim el-Isa za "Avaz": Genocid u Gazi ne čine Jevreji, već vlada Izraela

Bosna i Hercegovina je mjesto susreta Istoka i Zapada, simbol tolerancije i primjer kako se pozitivno gleda u budućnost, uprkos teškim situacijama iz prošlosti. Rekao je ovo za „Dnevni avaz“ generalni sekretar Muslimanske svjetske lige (MWL), predsjednik Organizacije muslimanskih učenjaka i bivši ministar pravde Saudijske Arabije Muhamed bin Abdulkarim el-Isa (Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa) tokom svoje posjete našoj državi.



Pozitivna različitost

- Veoma sam sretan što sam ovdje. Ova zemlja primjer je i simbol pozitivne različitosti, multietničnosti, multireligijske i multikulturalne raznolikosti. BiH je za nas lijepi osjećaj u srcu, jedna toplina. To su činjenice koje su i kroz historiju dokazane. Nije to samo priča koju mi pričamo. Iskreno se ponosimo BiH. Uprkos genocidu i svim užasima rata koji su se dogodili, BiH uspijeva to prevladati i okrenuti se ka budućnosti - rekao je El-Isa u razgovoru s potpisnicom ovih redova.

Istakao je kako svi skupa trebaju ulagati napore da se postigne opće dobro.

- Svi trebaju raditi u interesu države. Trebalo bi da nas različitost ne razdvaja. Postoji jedna mudrost koja kaže: „Jedinstvo je u različitosti.“ A ta raznolikost svugdje postoji. Zašto bismo se sukobljavali i svađali zbog razlika? Allah je cijeli svijet stvorio u različitim formama, nismo svi isti. Je li Allah time htio da mi ratujemo, da se sukobljavamo i da se borimo, jedini druge mrzimo? Ne, sigurno. Ali ja sam zaista vrlo optimističan da je BiH pred vratima blistave budućnosti. Bosanski čovjek, kao što je u prošlosti bio uspješan i bio izvor nadahnuća ostatku svijeta, on će i u budućnosti graditi svoju historiju i biti nadahnuće svijetu - rekao je El-Isa.

Podsjetio je da BiH ima veliku dijasporu, a da se njima ponose svi u inozemstvu, odnosno da su Bosanci ugledni ljudi i na dobrom glasu u svijetu.

Kao sekretar Muslimanske svjetske lige, obavezao se na prenošenje istinske poruke islama. Stvarne suštine, a ne islama terorista, kako je kazao.

- Istinski islam voli sve, okuplja sve i njega svi vole. To je istina koja se ogleda u vrijednostima koje promovira islam. Na prvom mjestu govorimo o umjerenosti u svemu, ljubavi prema drugima, koegzistenciji, suživotu, međusobnom razumijevanju i da svi shvate da je različitost priroda života. Takav je ovosvjetski život. Nasuprot toga, imamo ekstremizam koji tu različitost razumijeva kao izvor sukoba. To je polaritet dobra i zla, neznanja i svijesti. Također, naglašavam da islam vjeruje u jednake prilike svih ljudi. Nema nasilja, apsolutno, nema netolerancije, maltretiranja - bilo kojeg, iz bilo kojeg razloga. Islam apsolutno ne pravi razliku među ljudima niti po vjerskoj, etničkoj, ni po bilo kojoj drugoj osnovi - naglasio je.

Zakon života

Dodao je da je njihov zadatak da promoviraju vrijednosti islama i odgovore na pitanja i „pogrešna shvatanja koja su posijali ekstremisti i oni koji ne znaju“.

- Svima nama na ovom svijetu je otac Adem, a majka Hava. Ma koliko se ljudi naizgled razlikovali, to je jedan od zakona života. Svako ima svoje uvjerenje koje smatra istinom. Svejedno da li je to neko vjersko uvjerenje, kulturno, ideološko, političko, ekonomsko... Uvjeren sam da sam u pravu, da sam na putu istine i da ja tu istinu objašnjavam drugima. A ako drugi ne budu uvjereni u to što ja govorim, da li ću ja povesti rat protiv njih, mrziti ih, sukobiti se s njima? To je ludilo - poručio je El-Isa.

Ni 30 godina nije prošlo od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Danas svjedočimo beskrupuloznom ratu u Palestini, nemilosrdnom ubijanju djece, žena, iznemoglih, muškaraca...

- Ono što se događa u Gazi danas - to je genocid! Izuzetno je bolno, ali ne predstavlja Jevreje, nego vladajuću strukturu u Izraelu, odnosno vladajuću partiju. Mi znamo kakve su jevrejske vrijednosti. Poznajem lično dosta Jevreja među rabinima, koji su mi prijatelji. Oni su protiv ovog rata i veoma su uznemireni. Primjer je kada su za vrijeme vladavine Sadama Huseina (Saddam Hussein) ispaljene oko 42 Scud rakete na Tel Aviv. Tada Izrael nijednim metkom nije odgovorio. Nijednim metkom nisu uzvratili! Tada je na vlasti bila vlada koja je znala kako da se odnosi prema provokacijama upućenim ka Izraelu. Jedna grupa osoba, koje ne predstavljaju Palestince, ušla je u Izrael na nekoliko sati, dogodili su se sukobi, zatim su pobjegli s te teritorije. Da li zbog takvog postupka te grupe ljudi treba u potpunosti uništiti Gazu i sravniti je sa zemljom, ubiti djecu, žene, u potpunosti sve razoriti? Da rezultat takvog čina jedne grupe ljudi bude potpuno uništenje i destrukcija jednog grada? Ja sam rezolutan da to apsolutno nisu jevrejske vrijednosti. To je politika vladajuće stranke - isključivo nam je govorio El-Isa.

Potcrtao je da je vrlo bolno ono što se dešava u Gazi.

- Historija nema milosti ni prema kome. A Allahova pravda doći će prema svakome. Ono što oni danas čine, u budućnosti će sigurno osjetiti sramotu i poniženje zbog toga, kao što su oni prije njih isto tako, u Bosni ili bilo gdje drugo. Ali, nažalost, ne uče lekcije iz historije - naglasio je El-Isa.

Sveti život

Muhamed bin Abdulkarim el-Isa podsjetio je da i u Kur'anu piše da govorimo ljudima dobro, uz naglasak na svim ljudima, ne samo određenima, ne samo muslimanima.

- I to su vrijednosti islama, islam živi s svima. Kada posmatramo Medinsku povelju koju je potpisao Muhammed, a.s., Allahov poslanik, vidimo tu vjersku raznolikost koja je postojala u Medini još tada. Čak je ta povelja nazvana Medinskim ustavom. Da nema tih vrijednosti islama, ne bi islam nikad izašao iz brda Meke, iz te surove pustinje, ne bi nikad bilo dvije milijarde muslimana, koliko ih danas ima. Islam kaže da je svet svaki ljudski život - rekao nam je.

Bog nije nepravedan

El-Isa smatra da zločine i ratove nećemo moći zaustaviti dok ne shvatimo istinsko značenje ljudskosti.

- To znači da imamo ispravnu svijest, dovoljno mudrosti i da imamo ispravan osjećaj i spoznaju suštine našeg života na ovom dunjaluku i da su naši dani na ovom svijetu odbrojani. Otići ćemo s ovog svijeta na drugi, stati pred Boga koji će nam svoditi račune za sve što smo činili. A kod Boga je pravda, on nije nepravedan. Svako će dobiti ono što je zaslužio - poručio je.

Meka i dunjalučki život

S obzirom na želju velikog broja muslimana iz BiH da odu u Meku, obave hadž, zamolili smo El-Isu da riječima pokuša prenijeti u čemu se ogleda ljepota ovog svetog grada.

- Meka je bliska svima. Njena duhovnost zrači prema svima. Svi koji tu obavljaju svete obrede, kao jedan su čovjek, jedna ruka. Jer su iza sebe ostavili sve, zaboravili sve i povezali se sa Stvoriteljem i nadaju se onome što im dolazi od Stvoritelja. Plaču i mole za oprost. Kada vidite ta sveta mjesta, zaboravite ovaj, dunjalučki život. Tada doživite puni smisao tolerancije, ljubavi, davanja, zajedničkog djelovanja. To je period „pranja“ srca. Zato se u hadisu kaže da „ko obavi hadž, a ne počini veći grijeh, vratit će se s hadža u stanju u kakvom ga je majka rodila, čist od grijeha“. To je duhovnost Meke i hadža. Ali stvarno značenje duhovnosti jeste da ga vi proživite - rekao nam je El-Isa.

U Sarajevu sam svjedočio prelijepoj multikulturalnosti. Gdje god da sretnem Bosance u svijetu, to osjećam. Onaj ko negira tu multikulturalnost, on negira samu istinu, rekao je El-Isa.

Političke odnosno partijske različitosti su prirodne. One su kao so u hrani, dakle, potrebno je da ne pretjeramo. U određenoj je mjeri treba koristiti, kazao je El-Isa.