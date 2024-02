Video / Akcija "Zaključavamo cijene" uspješna i nastavlja se od 15. marta do 15. juna

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević nakon današnjeg sastanaka s predstavnicvima Udruženja poslodavaca i Udruženja potrošača, najavio da će akcija "Zaključavamo cijene“ biti nastavljena nakon 15. marta, odnosno produžena za još tri mjeseca, do 15. juna, i to sa većim brojem artikala – 50 plus.

Kontrola cijena u BiH

Na sastaku su analizirani efekti dosadašnjeg toka akcije, to jeste protekla dva mjeseca od njenog početka.

Na pres-konferenciji u Sarajevu, Hasičević je naglasio da su učesnici ocijenili akciju kao vrlo uspješnu, s obrzrom da su uspjeli da animiraju domaće proizvođače, prije svega iz prehrambene industrije.

- Sastanku su prisustvovali i predstavnici velikih trgovačkih lanaca koji posluju i mimo teritorije BiH. Ono što je jedan od zaključaka da je ovakva vrsta akcije usmjerena na kontrolu cijena i jedna je od najboljih u regionu. Naše buduće aktivnosti će se odnositi na bolje prepoznavanje ove akcije na tržištu. Do sada je bilo nekih poteškoća u pronalasku i markiranju artikala, ali dogovorili smo da će to biti jedan stabilizovan proces. Nadamo se uspješnoj saradnji i dalje. Već sada je izvjesno da se ova akcija nastavlja i u iduća tri mjeseca - kazao je Hasičević.

Marin Bago iz Udruženja potrošača Futura iz Mostara kazao je da su potrošači zadovoljni akcijom, ali da mora istaknuti i neke probleme, koji se odnose na to da svi potrošači nisu kompeltno informirani, te da su primijetili da su u nekim objektima lošije označene cijene predmetnih artikala.

- Dogovoreno je da ćemo ići sa 50 plus artikala i to ne bilo kojih nego onih na koje su domaći potrošaću naviknuti. Dakle nikakva lošija kvaliteta ne dolazi u obzir. Očekujuemo i od drugih ministarstava da se uključe, jer Ministarstvo trgovine ne rješava socijalna pitanja niti trgovci koji su ovdje zbog profita. U svakom slučaju pozdravljamo dogovor i dobru volju trgovaca - kazao je Bago.

Pogodnosti kupovine artikala iz projekta "Zaključavamo cijene"

Predsjednik Uprave Konzuma BiH Nihad Imširović izrazio je zadovoljvo što je postignut kompromis i konsenzus u vezi s nastavkom jedne ovakve aktivnosti.

- Mi kao društvene odgovorne kompanije uvijek smo bili inicijatori ovakvih aktivnosti, svih onih koji su u interesu društvene zajednice, posebeno u interesu naših potrošaća i konzumenata što i jeste smisao ove aktivnosti. Po meni najveća vrijednost projekta jeste razgovor svih socijalnih partnera, počeviši od sindikata, preko udruženja postrošača, pa do proizvođača i dobavljača, pod pokroviteljstvom Ministarstva. Smatam da je ovo jedini ispravan način kako terbamo kreirati socijalno-ekonoimski ambijent. U protekla dva mjeseca, kao i u narednom mjesecu osigurali smo da potrošači koji odaberu kupovinu artikala iz projekta „Zaključavamo cijene“ ostvare i uštede od 15 do 20 posto, ovisno od kompanije - kazao je Imširović.