Uskoro radovi na uređenju biciklističke staze kroz Grad Goražde

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović najavio je skori početak konkretnih aktivnosti na pretvaranju trase bivše uskotračne pruge u biciklističku stazu, na čemu četiri lokalne zajednice u regiji rade već dvije godine.

Biciklistički turizam u Goraždu

Pored Goražda u projekt uređenja sportsko-rekreativne biciklističke staze trasom nekadašnje uskotračne pruge uključeno je i Novo Goražde, Foča u Federaciji BiH i Foča.

Imamović podsjetio da projekt podržava i Misija OSCE-a uz napomenu da je Gradsko vijeće Goražde prostor nekadašnje pruge proglasilo javnim interesom.

- Na lokalitetu od Ustiprače preko Goražda, Ustikoline do Foče biciklistička staza će biti prohodna u dužini od 46 km. Na to smo ponosni jer to je još jedno jačanje integriteta svih ovih općina koji zajedničkom saradnjom stvaraju osnovne preduslove za razvoj biciklističkog turizma - istakao je Imamović.

Sportsko-rekreativni sadržaj

Napomenuo je da je završen idejni i glavni projekt za stazu koja će prolaziti trasom stare željezničke pruge, urađena je i revizija te je najavio učešće prijatelja Goražda u novim radovima.

- Učestvovat će i privatne firme koje će dobrovoljnim akcijama čišćenja i uređenjem te staze omogućiti našim biciklistima da imaju prohodnost od Ustiprače do Foče. Vidim da ima interesovanja naknadnog i od strane kantona, što nam je drago da sve instance vlasti učestvuju u aktiviranju takvih projekata čiji benefit direktno imaju ne samo građani Goražda i drugih općina, nego i svi ljubitelji ovog grada koji dolaze sa strane, a ovo je korak dalje do novog atraktivnog i kvalitetnog sportsko-rekreativnog sadržaja za ljude Goražda, pogotovo za mladost ovog grada - kazao je Imamović.

U oktobru 2021. godine, Grad Goražde je bio domaćin konferencije dvanaest jedinica lokalne samouprave Gornje-drinske regije i okoline. Rezultat ove saradnje je upravo projekt uređenja sportsko-rekreativne staze na trasi stare željezničke pruge.