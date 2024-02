Šef Misije OSCE-a Brajan Ageler za "Avaz": Fabricirane prijetnje omogućavaju cvjetanje korupcije

Taktika fabriciranih prijetnji odvajanjem, sukobom i izmišljenim krizama je poslužila za to da skrene pažnju s istinskih problema građana, omogućavajući korupciji da cvjeta. Ovo je u intervjuu za „Dnevni avaz“ rekao šef Misije Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) u Bosni i Hercegovini Brajan Ageler (Brian Aggeler).



Podsjetio je da je BiH, prema nedavno objavljenom indeksu percepcije korupcije ''Transparency Internationala'', na posljednjem mjestu među državama regiona, a na pretposljednjem mjestu na cijelom evropskom kontinentu.

Ugrožena budućnost

- To treba da zabrine svakog građanina, a svaki izabrani i imenovani zvaničnik mora biti pozvan na odgovornost. Građani su političarima povjerili dužnost da osiguraju dobrobit i napredak, a oni, umjesto toga, čuvaju okruženje u kome korupcija neometano i nekažnjeno uzima maha. Krajnje je vrijeme da se BiH ozbiljno pozabavi korupcijom. Iako se svi slažu s tim da rat uništava države i pojedince, korupcija ima slične destruktivne karakteristike. Ona podriva temelje države i ugrožava njenu budućnost, istovremeno predstavljajući prijetnju životima i potičući široko rasprostranjeno iseljavanje u inozemstvo - istakao je ambasador Ageler.

Rekao je da će Misija OSCE-a BiH u narednom periodu pokrenuti javnu kampanju u cijeloj državi, s ciljem osnaživanja i poticanja građana da identificiraju i prijave korupciju. Ta inicijativa, naglasio je, predstavlja još jedan ključan korak u promoviranju stava o nultoj toleranciji prema korupciji.

Poručio je da je neophodno usvojiti zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i istakao da je ta oblast ključna za unapređenje napora BiH usmjerenih ka rješavanju problema organiziranog kriminala, terorizma i korupcije.

- U proteklih nekoliko godina uložili smo značajne resurse u pružanje podrške radnim grupama Vijeća ministara BiH čiji je zadatak izrada ključnih politika djelovanja i pravnih dokumenata. Naš rad je doveo do rezultata, a određeni broj tih politika i dokumenata je usvojen, uključujući dopunu Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period od 2022. do 2024. godine i prateći Akcioni plan, Strategiju BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma za period od 2021. do 2026. godine, Procjenu rizika od organiziranog kriminala i Strategiju za borbu protiv organiziranog kriminala - kazao je Ageler.

Dodao je da su svi ti dokumenti bili izrađeni uz visok stepen posvećenosti velikog broja institucija sa svih nivoa vlasti, uz hvalevrijednu lidersku ulogu Ministarstva sigurnosti BiH.

- Međutim, iako je radna grupa za izradu novog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti bila jednako produktivna i konstruktivna u dolaženju do rješenja i kompromisa koji su rezultirali nacrtom zakona koji je u velikoj mjeri usklađen s preporukama Grupe država za finansijsko djelovanje (FATF), čini se da svjedočimo nedostatku političke volje da se u ovom trenutku usvoji taj zakon. Ukoliko BiH ne usvoji spomenuti zakon, tada se izlaže stvarnom riziku da se država opet nađe na sivoj listi međunarodnih subjekata koji nadziru napore usmjerene ka borbi protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (uključujući FATF i EU), što može biti jedan od rezultata posjete MONEYVAL Komiteta Vijeća Evrope. Očekuje se da posljedice ovog puta budu strožije i trajnije od onih iz 2015. godine, s obzirom na to da je u okviru modificirane FATF-ove metodologije neophodan obimniji i duži proces donošenja odluka o uklanjanju s liste. Uključivanje na sivu listu bi, također, imalo značajne političke, ekonomske i finansijske posljedice po građane i ekonomiju BiH - naglasio je Ageler.

Međutim, istakao je, i dalje se nada da ovaj zakon može biti usvojen u hitnom postupku u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH na vrijeme za razmatranje u okviru evaluacije MONEYVAL-a.

- Uz političku volju sve je moguće, a ljudi u BiH mogu zaista imati svijetlu budućnost - poručio je.

Osvrnuo se ambasador i na sve učestalije napade na povratnike širom BiH. Naglasio je da lična i opća sigurnost predstavljaju osnovne preduvjete za izgradnju stabilnog i prosperitetnog društva.

- Od najveće je važnosti da se svi u BiH, bez obzira na porijeklo, osjećaju prihvaćeno, sigurno i cijenjeno. Bez postojanja tog temelja, svi drugi napori usmjereni ka napretku su uzaludni. Iako nije moguće spriječiti svaki incident, institucije moraju odgovoriti dosljedno i djelotvorno, bez obzira na porijeklo žrtve. Nažalost, to nije ono što Misija zapaža. Prečesto smo bili svjedoci toga da širenje retorike podjela od određenih zvaničnika u BiH nerijetko dovede do eskalacije incidenata čija su meta etničke manjine te do porasta broja slučajeva govora mržnje. Zapaljive i neodgovorne izjave u službi kratkoročnih političkih poena pogoršavaju već delikatne međuetničke odnose u državi. Naša misija oštro osuđuje svaki akt, verbalni ili fizički, koji ima potencijal da izazove sukob, time ugrožavajući mir i sigurnost - naglasio je Ageler.

Vidan nemar

BiH očekuju lokalni izbori ove godine, a ambasador Ageler istakao je kako je razočaravajuće što nije ostvaren nikakav napredak u donošenju ključnih amandmana na Izborni zakon BiH, uprkos godinama pregovora i brojnim rundama razgovora.

- Taj nemar je naročito obeshrabrujući imajući u vidu očekivanja građana koja su predstavljena u istraživanju javnog mnijenja koje je provela Misija o percepciji koju javnost ima o izborima u BiH, pri čemu je 60 posto ispitanika naglasilo neophodnost donošenja izmjena i dopuna Izbornog zakona u svrhu unapređenja integriteta, transparentnosti i pravičnosti izbora u državi. Jasno je da građani BiH žele te značajne promjene. Pa, ipak, tijela vlasti kojima je povjeren taj zadatak nisu, nažalost, ispunila svoju obavezu da se angažiraju u reformi izbora. Percipirana podložnost izbornog procesa prevarama obeshrabruje građane u ostvarivanju njihovih demokratskih prava i učešću na izborima - kazao je Ageler.

Dodao je da Misija OSCE-a u BiH poziva vlasti da konačno garantiraju integritet i transparentnost lokalnih izbora koji će se održati 2024. godine u svrhu smanjenja potencijala za izborne prevare.

- Nastavljamo zagovarati neophodnost inkluzivne, temeljite i transparentne revizije izbornog zakonodavstva, uz prvenstveni cilj unapređenja izbornog integriteta i zaštite demokratskih prava građana. Nije tajna šta je potrebno učiniti da se to postigne, jer su konkretne preporuke dali Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Venecijanska komisija i Grupa država članica Vijeća Evrope protiv korupcije (GRECO) - istakao je Ageler.

Mnoštvo evropskih i američkih zvaničnika u posljednje vrijeme posjetilo je BiH, a Ageler je naglasio da takve posjete podsjećaju građane BiH da međunarodna zajednica čvrsto stoji iza njih.

- U BiH se prevladavajuće političko okruženje i dalje vrti oko lidera koji, dobro poznatom taktikom, održavaju nestabilnost te se služe oštrom retorikom podjela i konfrontacija da bi ojačali svoj autoritet.

Ovakav proračunati pristup potiče okruženje koje karakteriziraju povećane etničke tenzije, široko rasprostranjeno političko nejedinstvo i suprotstavljeni programi koji se ne bave stvarnim potrebama ljudi. Međuetničko nepovjerenje često usmjerava tok političkih odluka, ometajući vlasti u njihovoj dužnosti da se bave potrebama i težnjama građana izvan etničkih podjela. Problemi koji izazivaju zabrinutost svih ljudi u BiH, bez obzira na njihovo etničko porijeklo, poput pogoršane sigurnosne situacije, uključujući alarmantan porast broja slučajeva rodno zasnovanog nasilja, nezaposlenost, korupcija i nedostatak vladavine prava, ostaju neriješeni - iskren je Ageler.

Dodao je da sužavanje prostora za djelovanje civilnog društva, naročito u RS, nakon što je nedavno rekriminalizirana kleveta i nakon što je takozvani zakon o stranim agentima, koji bi ograničio rad organizacija civilnog društva, upućen u parlamentarnu proceduru, pogoršava te nedemokratske promjene.

- U toj atmosferi nezavisni novinari i zaštitnici ljudskih prava se redovno suočavaju s neprihvatljivim i okrutnim zastrašivanjem i pritiskom, što ih sprečava da igraju svoju vitalnu ulogu koju imaju u slobodnom društvu. Iako je moć trenutno koncentrirana u političkim strankama, da bi došlo do procvata istinske demokratije, stvarna politička moć mora biti u institucijama - zaključio je Ageler.

Poziv vlastima BiH

Ageler je pozvao vlasti BiH da na prvo mjesto stave dijalog umjesto neodgovornih javnih konfrontacija, da promoviraju angažman u zajednici umjesto širenja straha i da ulažu u kvalitetno obrazovanje koje promovira inkluzivnost i raznolikost umjesto etnički obojenih i polariziranih nastavnih planova i programa.

- Misija OSCE-a u BiH ostaje čvrsto opredijeljena za pružanje podrške svim građanima BiH u njihovim nastojanjima da žive dostojanstveno i prosperitetno te pozivamo sve nadležne aktere da i oni urade isto - rekao je Ageler.

Izborni proces

- Vlasti su odgovorne za obnovu povjerenja građana u integritet izbornog procesa. To uključuje dosljednu primjenu proceduralnih mjera zaštite, tajnost glasanja i sve druge mjere čiji je cilj sprečavanje izborne korupcije, prevare i neregularnosti - kazao je Ageler.