U jutarnjim satima moguća slaba kiša, nakon toga razvedravanje

U većem dijelu Bosne i Hercegovine ujutro se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana.

U jutarnjim satima u Bosni je lokalno moguća slaba kiša, uglanovm u centalnim i istočnim područjima. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se na jugu.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna temperatura oko 11 stepeni.