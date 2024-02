Video / Albin Matić, brat preminulog Aldina Matića koji je ustrijeljen kod Zenice: Hodže primijetile više rana od metaka na tijelu

- Moj brat je ranjen u kući svog druga, ranio ga je isti taj drug. Prije svega, mi nismo obaviješteni od policije, nego smo, putem portala, saznali kad se to desilo. Nas policija ni o čemu nije obavijestila. Kada smo saznali da je dječak od 16 godina upucan u Dolači kod Zenice, kada sam otišao dolje, policajac me pitao "jesam li ja drug od tog što je pucao", ja sam rekao da sam brat Aldina Matića. Tada me policajac odvodi sa strane i govori mi da mi je brat lakše ranjen - počinje svoju ispovijest za "Dnevni avaz" Albin Matić.

- Kada smo došli u bolnicu, nakon 10 minuta, brata su mi izvukli na nosilima, stavili su ga u ambulantna kola, te nam govore da će ga odvesti u Sarajevo. Kao, on nije više slučaj za njih. Kada je mama otišla u Sarajevo, brat je imao operaciju koja je trajala ujutro do 4 ili 5 sati. Nakon toga ljekar je rekao da bi on mogao ostati skroz nepokretan, da su mu oštećeni plućna maramica, pršljen. I od tog dana je on bio u komi. Nisu ga mogli probuditi. Prije nego što će preseliti, počeo je bio dolaziti sebi, reagirao je kad bi mama ušla kod njega. I... 18. januara je preminuo - kaže Albin Matić.

U policijskom izvještaju je, naglašava Albin, navedeno da je njegov maloljetni brat upucan jednim metkom, koji se odbio o zid.

- Na početku mi nismo vjerovali u to, ali smo mislili "ako policija tako kaže, uredu". Međutim, na dan dženaze, kada je obavljeno gasuljenje tijela mog brata, dvojica hodža i njegov trener su nam kazali da je na sebi imao više rana, to jeste, dvije prostrelne i jednu samo s ulazom. Nakon toga smo mi posumnjali da tu ima nešto mnogo veće, da se nešto veće dogodilo. Da je više puta upucan - otkriva za "Avaz" brat ubijenog Aldina.

Kaže da je njegov brat bio uzoran sportista, da se bavio kik-boksom.

- Išao je na takmičenja, osvajao je medalje. Prije neki dan je trebao ići u Hrvatsku na takmičenje, ali, eto, nije doživio. Nećemo odustati dok ne saznamo istinu - zaključuje za kraj Albin Matić.

Organiziraju nove proteste

Porodica maloljetnog Aldina Matića je u Zenici do sada organizirala dva protesta.

- Imali smo dva protesta, sada 23. februara ćemo imati protest ispred zgrade Tužilaštva u Zenici. Nadam se da će to uroditi plodom, da ćemo dobiti odgovore barem na neka pitanja - kaže Matić.

Majka mi je van sebe

Na pitanje kako su roditelji reagirali, Albin kaže:

- Otac, on guta sve to, drži u sebi tu bol i patnju. Ne ispoljava to koliko majka ispoljava. Iskreno da vam kažem, njoj je najgore. Onog dana kada su nam rekli da mi je brat preselio, vjerujte, ja sam bio hladne glave, meni će više ostati u sjećanju reakcija majke. Nju je to najviše pogodilo.