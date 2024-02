Čović o prisustvu na promociji knjige ratnog zločinca Ćorića: To je obaveza ako ste predstavnik hrvatskog naroda

Ko god sebi prisvoji Stari most u Mostaru, napravio je stratešku grešku. I Bošnjaci tu prave grešku, teško konzumirajući Stari most kao kulturnu i historijsku baštinu svakog građanina grada Mostara. To je svjetska baština, rekao je Dragan Čović u Podcastu Bljeska.info komentirajući navode kako Stari most pripada samo nekima.

Naveo je kako je u vrijeme obnove Starog mosta bio u Predsjedništvu BiH, te je i sam svako malo sa nekim od predstavnika dolazio, te ga je, kako je naveo i među prvima prehodao kada se spojio. Odgovarajući na navode da se od Hrvata očekuje da se ispričaju za rušenje Starog mosta, da će to morati objasniti Safet Oručević.

- To je moj Stari most. Kome da se ko ispriča za rušenje Starog mosta? To će morati objasniti gospodin Oručević. Bošnjačkom narodu? Njemu? Udruženju? Građanima Mostara? Samom sebi? Jedni drugima? Ja sam i za to da se ispričamo jedni drugima ako treba. Još jednom vrlo jasno - to je moj Stari most, ne Safetov - rekao je Čović.



Prokomentarisao je i svoje prisustvo na promociji knjige ratnog zločinca Valentina Ćorića, zbog čega se našao na meti kritika Ambasade SAD u BiH.

- Kad negdje idete kao na ovu emisiju idete svjesno. Naravno da nisam želio izbjeći. Ja Valentina znam prije rata, u ratu i poslije rata i opet to nije ključna stvar zašto sam došao. Ja sam predsjednik Hrvatskog narodnog sabora. Jedno od ključnih stvari u strategiji HNS je očuvanje vjerodostojnosti o domovinskom ratu. Očuvati čast domovinskog rata i čast svih naših branitelja - kazao je Čović.



Istakao je da je rat užasan i razumije svakog ko je povrijeđen u ratu i da je spreman da se izvini za svaku žrtvu.

- To je Valentin uradio na promociji knjige. Ja sam u Hagu od 1999. do 2020. bio pet-šest puta, to je moja obaveza. Naših pet predstavnika, nikad šest, sam obišao bar dva puta. To je moja obaveza, ako ste predstavnik hrvatskog naroda, predvodnik politike hrvatskog naroda, morate skrbiti o tim ljudima. Moramo razumjeti da ja nisam Dragan Čović kad se pojavim u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače - kazao je Čović.