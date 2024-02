Dodik iz Rusije: Putin nikada nije bio protiv muslimana u BiH, a oni su postali potpuni podanici američke politike

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je za RTRS iz ruskog Kazanja da su muslimani u Tatarstanu, bez obzira na vjeroispovijest, ostali privrženi Rusiji, dok su "muslimani (op.a. kako on naziva Bošnjake) u bivšoj Jugoslaviji htjeli svoju državu, iako je činjenica da ni na jednom prostoru nisu dominirali."

- U BiH je sve suprotno, oni su htjeli separatizam, smatrali su da imaju daleko veće pravo, a to je sve urađeno uz stranu asistenciju, pretežno posredstvom Amerikanaca. Ono što smo mogli da čujemo od službenika islamske zajednice u Tatarstanu, jeste da su autentični, nisu pod nečijim uticajem, a to omogućilo je da Tatarstan bude ovako razvijena republika - rekao je Dodik u Kazanju, u intervjuu za RTRS.

Uticaj stranaca

Dodik je kazao da predsjednik Rusije "Vladimir Putin nikada nije bio protiv muslimana u BiH koji su ipak, kako kaže, pod uticajem stranaca."

- Problem muslimana u BiH, u političkom smislu, jeste što su postali potpuni podanici američke politike. Njihov odnos sa Rusijom nije problem Putina i muslimana u BiH, nego to što se utrkuju kada će i kako uvesti sankcije Rusije. Mi to nismo prihvatili i nemamo takav problem, zato nas ovako jednako u Tatarstanu i Rusiji i gledaju. Politička instrumentalizacija, nakon raspada bivše Jugoslavije dovela je do toga da nam historija sukoba u prošlosti nije dozvolila zajedničku budućnost. Oni žele da njima neko donese neku vrstu pobjede. Muslimani u BiH, običan narod, zaslužuju poštovanje, prema svemu što jesu, ali instrumentalizacija da nekome drugome želite da nametnete svoju volju ne prolazi - istakao je on.

Dodik je rekao da "RS ne želi bilo kome da nametne bilo šta, naglašavajući da se mora naći način koegzistencije, jer sukob nije rješenje."

Dodik je rekao da ne želi da razgovara u svijetu "sa onima koji žele da nameću rješenja u BiH, već sa iskrenim prijateljima koji razumiju poziciju RS i ne traže ništa zauzvrat."

- Sresti Putina, bez obzira šta rekli ovi na Zapadu, je velika privilegija. Ne želim da pričam sa zvaničnicima koji žele da nam nametnu da uvedemo sankcije Rusiji. Putin brani suverenitet svog naroda i poštuje teritorijalni suverenitet i integritet BiH - rekao je on.

Brojni susreti

Govoreći o posjeti Kazanju, Dodik je rekao da je to prilika za brojne susrete i razgovore o aktuelnoj, regionalnoj i globalnoj situaciji, ali i da se upozna sa situacijom u Tatarstanu, jednoj od najrazvijenijih republika Ruske Federacije.



- Sutra prisustvujem jednom velikom događaju /Igre budućnosti/, počastvovan sam da sam pozvan na ovu manifestaciju - rekao je Dodik.

On je naveo da Tatarstan ima naprednu ekonomiju i da je pokazao sposobnost pronalaska i uspješnog poslovanja na alternativnim tržištima.

Govoreći o energetskom sektoru, koji ima bitnu ulogu za izvoz iz Rusije, Dodik je rekao da je ovo je jedna velika zemlja koja je usmjerena ka miru i stabilnosti i koja brani svoje resurse.

- Rusija može da zadovolji svoje energetske potrebe što je prednost, mimo tog su jedni od najvećih izvoznika žita. Tatarstan na prvom mjestu ima proizvodnju hrane, te količine se izvoze - naveo je Dodik.