Ninković: Stanivuković želi da upravlja i izvršnim i zakonodavnim organom u Banjoj Luci

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković i gradska skupštinska većina predvođena SNSD-om sve teže se usaglašavaju. O aktuelnim temama u Banjoj Luci, problemima i neslaganjima na relaciji gradonačelnik - Skupština grada, za BHRT je govorio predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković.

- Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković je pokušao u nekoliko navrata da preuzme nadležnosti Skupštine grada i da on bude taj koji će upravljati zakonodavnim organom, potpuno zanemarujući činjenicu da je on dobio podršku na bazi toga da bude dio izvršnog organa, odnosno da kao gradonačelnik treba da izvršava odluke koje Skupština usvoji i da se ponaša odgovorno prema građanima. On je odlučio da je jednostavnije da on bude i Skupština i da onda sam sebi kroji ono što misli da treba da radi na terenu - kazao je Ninković u emisiji BHT1 uživo.

Izborna volja građana Banje Luke, smatra Ninković, bila je da gradonačelnik bude Draško Stanivuković, a da skupštinsku većinu ne čine odbornici iz njegove stranke (PDP), nego SNSD, čiji je član Ninković, i njihovi koalicioni partneri.

- Mislim da je sada svima jasno da ta kombinacija ipak nije dobro donijela nikome i vjerujem da će već na sljedećim izborima Banjalučani ozbiljnije razmišljati u tom pravcu i pokazati povjerenje ozbiljnijim, kvalifikovanijim ljudima i ostaviti ovu skupštinsku većinu kako bi, makar kad pogledamo onaj mandat Igora Radojičića, mogli zajednički da funkcionišemo. Mislim na izvršni i zakonodavni organ, u ovom slučaju Skupštinu grada i gradonačelnika - dodao je Ninković.

Prema njegovim riječima, suština problema je da gradonačelnik Stanivuković pokušava da uzme nadležnosti koje mu nisu predviđene Zakonom, Statutom i poslovnikom grada Banja Luka.

- Ne sviđaju mu se očigledno ni stvari koje Banjalučani traže od njega, a koje ispoljavaju kroz Skupštinu grada diskusijama odbornika, i onda je prosto krenuo prema Skupštini grada, prema odbornicima, da on bude taj koji će zakazivati sjednice, delegirati materijal i predlagati kako sve treba da izgleda. U principu mi bismo onda trebali samo da budemo ljudi koji će onog datuma kada on zakaže sjednicu doći samo na sjednicu i glasati za to. Pokazali smo otpor prema takvoj vrsti ponašanja jer mi nismo njegovi odbornici ili odbornici PDP-a. Nas su birači u Banjaluci birali i očigledno nam daju podršku. Po svim ovim istraživanjima koja imamo, naša politička partija odlično stoji i politike koje zastupamo, koje su kreirane na bazi razgovora sa našim biračima, jasno pokazuju da smo mi na pravom putu i da moramo pokazati gradonačelniku da ovakvo ponašanje koje je on pokazao prema Banjoj Luci u posljednje tri godine nema podršku ljudi u Banjoj Luci - poručio je predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković.