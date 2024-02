Dodik optužio trojku: Od sastanka u Laktašima postoje male prevare, sve slažu samo zbog jednog Marfija

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je iz ruskog Kazanja za RTRS "da je BiH ozbiljna laž, koja ne može da funkcioniše."

- BiH se kao politička zajednica nikada neće konstruisati, zato je najbolje da se raziđe. Naši krajevi su naši, pripadaju RS. BiH je međunarodno priznata zemlja, ali je i dalje mnogo podređena. Sa njihove strane nikada nije ponuđena održiva politička opcija. Ako nekoga želite da pobijedite, on će se boriti da se to ne desi, tako ćemo i mi. U BiH jedni prema drugimo gajimo animozitete, želju za odvajanjem, zbog stalnog nastojanja da se BiH centralizuje. Mi ne tražimo pomoć, ali želimo da damo do znanja ljudima, kako stoje stvari u BiH. Bez ideje, BiH će se raspasti prije ili poslije - rekao je Dodik za RTRS.



On je istakao da RS ne može biti "umanjena" da bi BiH bila "povećana", poručujući da su "za RS neprihvatljivi Kristijan Šmit i strane sudije u Ustavnom sudu BiH."

Dodik je rekao da će RS "političkim sredstvima odbraniti svoju poziciju koja je od Dejtonskog sporazuma do danas u kontinuitetu izložena pritiscima."