Meteorolozi najavljuju: Kakvo vrijeme nas očekuje u narednim danima

Od sutra, 22. februara, dolazi nam promjena vremena koja donosi postepeno naoblačenje i povremeno padavine do kraja mjeseca.

- U Hercegovini i jugozapadu Bosne obilnije padavine, a najmanje na sjeveru i sjeveroistoku zemlje. U nizinama kiša a na višim planinama preko 1300m povremeno snijeg - naveli su iz BHmeteo.



Vrhunac vjetra

Jugo narednih dana u jačanju a sa njim i porast temperatura, naročito onih noćnih. Vrhunac vjetra u petak i subotu. Na planinama bi tada ponovo zapuhao na udare olujan vjetar. U nižim krajevima većinom umjeren.

Za četvrtak se najavljuje postepeno naoblačenje sa zapada. Pred kraj dana rijetko u Hercegovini moguća koja kap kiše. Drugdje bez padavina. Jugo u postepenom jačanju, u nizinama većinom slab do umjeren, u Krajini lokalno pojačan. Dok će u planinskim krajevima vjetar imati olujne udare do oko 80 km/h. Ujutru hladno uz lokalno slab mraz ali preko dana toplije uz temperature od 12 do 20°C.

U petak nas očekuje pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme. U većem dijelu zemlje umjeren do na udare pojačan jugo. Na planinama sa olujnim udarima. Uz oblake postepeno će dolaziti i padavine koje će se lokalno javljati u Hercegovini, rijetko koja kap u ostatku zemlje. Dnevne temperature slične kao u četvrtak, a i jutarnje će zatopliti, zahvaljujući južini.

Padavinska linija sa zapada

- U noći na subotu formirati će se padavinska "linija" sa zapada koja će tokom subote preći preko čitave zemlje donoseći prolazno padavine.

Najviše kiše u Hercegovini i zapadnom dijelu Bosne gdje uz kišu može i zagrmiti. Na višim planinama, prvenstveno Hercegovine očekuje se snijeg. Uporedo sa dolaskom padavina vjetar će postepeno slabiti tokom subote.

Nestabilno vrijeme zadržat će se i tokom nedjelje, a sa južinom i toplim vremenom ispisat ćemo se iz februara, koji je jedan od najtoplijih u našim krajevima od kako se vrši mjerenje - saopćeno je iz BHMeteo.