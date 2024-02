FHMZ: Danas oblačno sa kišom

U Bosni i Hercegovini danas će jutro biti umjereno do pretežno oblačno, uz postepen porast naoblake. Krajem dana ili tokom noći u Hercegovini lokalno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Poslije podne i tokom noći povremeno jaki udari juga. Dnevna temperatura zraka od 9 do 14, u sjevernim područjima Bosne do 18 stepeni.

U Sarajevu jutro sunčano, a u ostatku dana pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura zraka oko 13 stepeni.

Narednih dana kiša

U petak pretežno oblačno vrijeme. Kiša ili lokalni pljuskovi se očekuje u Hercegovini, zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Vjetar umjeren do pojačan sa jakim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 12, a dnevna od 9 do 14, u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne do 18 stepeni.

U subotu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a na planinama sa snijegom. Intenzivnije padavine u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 14, a dnevna od 8 do 14, na sjeveroistoku Bosne do 17 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Opšta slika je povoljna. U Bosni stabilnije i uz povećanu naoblaku, što bi kod meteoropata moglo usloviti blažu glavobolju i nešto lošije raspoloženje. Hronični bolesnici ne bi trebali imati jačih tegoba. Poželjno je biti malo oprezniji tokom prohladnih jutarnjih sati. U Hercegovini ugodno većim dijelom dana, poslije podne i tokom noći južina, što bi moglo uzrokovati probleme osjetljivim osobama. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti.