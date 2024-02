Abdurezak Hivzi Bjelevac: 52. godišnjica smrti bh. književnika

Umro srbijanski botaničar Josif Pančić

1888. - Umro srbijanski botaničar Josif Pančić, prvi predsjednik Srpske kraljevske akademije. Medicinu je završio u Pešti, a u Beču je usavršio botaničke studije. Radio je kao ljekar u Paraćinu, Jagodini i Kragujevcu, a 1856. je postao profesor Liceja, potom Velike škole u Beogradu, čiji je rektor bio šest puta. Proučavao je floru, faunu i mineralogiju Balkanskog poluotoka. Opisao je gotovo 80 nepoznatih biljnih i životinjskih vrsta. Otkrio je endemsko-reliktni četinar na bh. planini Zelengori poznat kao "Pančićeva omorika" i reliktne ramondije. Osnovao je i uredio Botaničku baštu u Beogradu.

1899. - Preminuo Paul Julijus fon Rojter (Paul Julius von Reuter), poduzetnik i osnivač britanske novinske agencije “Reuters”, po kojem je i nazvana ta najstarija svjetska agencija. Osmog oktobra 1858. objavljena je prva vijest s oznakom “Reuters”. Već sljedeće godine uslijedio je veliki uspjeh: agencija “Reuters” prenijela je govor Napoleona III istog dana kad ga je održao u francuskom parlamentu.

1943. - Rođen Džordž Harison (George Harrison), engleski gitarist, pjevač, kompozitor, producent, a najpoznatiji kao član pop-rok grupe “Beatles”. U “Beatlesima” je svirao solo gitaru i mnogo pridonio njihovom specifičnom zvuku. Njegove pjesme uvrštene u neke od albuma “Beatlesa” dale su ekspresivnu diskurzivnost u muzičkom stilu grupe. Od pjesama koje je sam napisao poznatije su "Taxman", "Something", "Here Comes The Sun", "While My Guitar Gently Weeps", "Long Long Long" i "Old Brown Shoe" itd.