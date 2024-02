Do kraja februara proljetna obilježja, početak marta u znaku kiše i pljuskova

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) objavio je danas srednjoročnu prognozu vremena, prema kojoj će, kao i u prvih 25 dana februara i preostali dani imati proljetna obilježja.



Naročito se to, naveli su, odnosi na temperaturu zraka, ali i na promjenjivost naoblake i kišu koja će biti izraženija na jugu i jugozapadu BiH.

- U utorak, 27. februara, i u srijedu, 28. februara, puhat će slab do umjeren, na momente na jugu i jugozapadu zemlje, i jak vjetar južnog smijera. Temperaturni minusi će u većini područja izostati. Mogući su samo na visokim planinama.

Minimalne temperature zraka varirat će između 4°C i 9°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 11°C. Najviše dnevne temperature u Bosni između 11°C i 16°C, na jugu zemlje do 18°C-navedeno je.

U periodu od 4. do 7. marta, prema trenutnim prognoznim materijalima, prognozira se nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima.

- Izraženije padavine očekuju se u prvom dijelu navedenog perioda. Zadržat će se natprosječno toplo vrijeme s minimalnim temperaturama od 2°C do 8°C. Od 8. marta stabilnije vremenske prilike pratit će i pad temperature. Slabo izraženi mraz moguć je u centralnim područjima zemlje.

Jutarnja temperatura između -1°C i 4°C u Bosni, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura u Bosni od 5°C do 10°C, u Hercegovini do 13°C - zaključili su u FMHZ-u.