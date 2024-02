Edin Mehić: Davno sam zaradio prvi milion, a i dalje mi se smiju

- Ja sam još 1995. počeo koristiti internet, bio sam među prvim u BiH. Ja sam spletom sretnih okolnosti završio u poduzetništvu. Postao sam zaljubljen u tehnologiju i rekao sam sebi da ću se tim baviti. Krenuo sam raditi neke softvere, asistent na fakultetu je prepoznao moj potencijal i rekao da mi UN ima projekt i da im treba firma za IT usluge. I tako mi osnujhemo firmu i dobijemo od UN-a posao. Ubrzo napravim dvije fakture: jednu od 800 i drugu od 400 hiljada KM. Mogu reći da sam tako došao do prvog miliona već pri prvom poslu – istakao je Mehić.

Ipak, firmu je na kraju uspio spasiti, a vremenom je ušao u cijeli niz novih poslova.

- Ja volim pokrenuti posao, staviti ga na noge, ali ne držim jedne stvari kao pijan plota. Mislim da je važno prepoznati kada izaći iz nekog posla - savjetuje Mehić

Inspirisan Blumom

Mehić u razgovoru najavljuje svoj veliki projekat Bloomteq, tehnološku kompaniju inspirisanu osnivačem Emerikom Blumom.

- Moja ambicija je da napravim najveću regionalnu IT kompaniju i da uspješno poslujemo na globalnom nivou. Meni se ljudi smiju kad to kažem, ali ja želim otvoreno reći – to mi je cilj. Znate, ja mislim da je veliki problem biznisa u BiH što sve radimo na malo. Niko ovdje više nema vjeru da on zaista može globalan igrač da bude u bilo čemu. A upravo smo to imali u vrijeme Emerika Bluma, čovjeka nevjerovatne vizije koji je rekao – hajmo biti među najboljim na svijetu, hajde da se takmičimo sa tim Siemensom. Meni se čini da nama nedostaje te vrste samopouzdanja i nacionalnog ponosa koji je imala generacija u Jugoslaviji. Čini mi se da je nakon pobjede u Drugom svjetkom ratu ta generacija vjerovala da je sve moguće – ističe Mehić.

