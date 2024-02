Edin Mehić u FGR podcastu: Moja ambicija je da napravim najveću regionalnu IT kompaniju

- Moja ambicija je da napravim najveću regionalnu IT kompaniju i da uspješno poslujemo na globalnom nivou. Meni se ljudi smiju kad to kažem, ali ja želim otvoreno reći – to mi je cilj. Znate, ja mislim da je veliki problem biznisa u BiH što sve radimo na malo. Niko ovdje više nema vjeru da on zaista može globalan igrač da bude u bilo čemu. A upravo smo to imali u vrijeme Emerika Bluma, čovjeka nevjerovatne vizije koji je rekao – hajmo biti među najboljim na svijetu, hajde da se takmičimo sa tim Siemensom. Meni se čini da nama nedostaje te vrste samopouzdanja i nacionalnog ponosa koji je imala generacija u Jugoslaviji. Čini mi se da je nakon pobjede u Drugom svjetkom ratu ta generacija vjerovala da je sve moguće – ističe Mehić.

