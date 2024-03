Nešić odgovorio udruženjima: Pogrešna sam adresa za prepadanje i ucjene

Nešić ističe da nikada nikoga nije mrzio, a svojim radom se trudi da svima bude bolje i da postanemo dio civilizovanog svijeta.

- To što je u nečijim glavama i danas rat, nije moj problem. To što neko ubire debele apanaže da širi mržnju, također, nije moj problem. Dok se bavim politikom, a bavit ću se još dugo - zalagat ću se za poštovanje dejtonskog uređenja, ravnopravnost naroda i entiteta. To što se neko identifikuje sa tragičnim 1. martom, ne znači da i mene može natjerati da isto mislim. Bave se ćoravim poslom. Makar su do sada mogli vidjeti da se ne plašim Šmita. Pogrešna sam adresa za prepadanje i ucjene - poručio je Nešić, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa ranije su reagovali na izjavu ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića da je "1. mart povod za rat, a ne Dan nezavisnosti".