Oglasio se Nikšić i poručio: Razgovor i dogovor nemaju alternativu

Nismo ni mi zadovoljni tempom kojim se reforme provode, ali je taj tempo neuporedivo brži nego što smo to imali prethodnih godina. Sa druge strane imamo partnere s kojima se odnos predugo zasnivao na prevarama, nepovjerenju i širenju mržnje. Mi s njima gradimo odnos povjerenja kroz dogovor i iskrenost, jer je to jedini način koji nas može odvesti u bolje sutra za sve nas. Dokaze za to dobijamo svakodnevno, ne samo od domaće javnosti, već i od međunarodnih faktora. Ove posjete to potvrđuju.

Rezultati naše politike kompromisa i dogovora za sve građane u cijeloj Bosni i Hercegovini najbolje će se vidjeti kada otvorimo pregovore o pristupanju. Razgovor i dogovor nemaju alternativu ako želimo mirno živjeti i napredovati. EU nas neće vječno čekati i mi zbog toga dajemo sve od sebe da ispunimo uvjete koje od nas traže, a koji su ujedno uvjeti za ekonomski razvoj i rast - navodi se u objavi premijera Nermina Nikšića.