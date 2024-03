FHMZ: U BiH se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnim pljuskovima

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može padati slaba kiša ili kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6 stepeni, na jugu zemlje do 10. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 stepeni.

Trodnevna prognoza

U srijedu 6.3.2024. u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Većina padavina je u drugoj polovini dana. Vjetar slab većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6 stepeni, na jugu zemlje do 9 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17 stepeni.

U četvrtak 7.3.2024. u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Na planinama će padati snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini jugo prije podne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6 stepeni, na jugu zemlje do 9. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10 stepeni, na jugu zemlje do 13.

Biometerološka prognoza

Nastavlja se period relativno povoljnih biometeoroloških prilika. Problem osjetljivim osobama može predstavljati povećana naoblaka i mjestimično tmurno vrijeme, što bi pretežno moglo uzrokovati povremeno lošije raspoloženje, blažu glavobolju, dekoncentraciju. Hronični bolesnici ne bi trebali imati jačih tegoba, s obzirom da će temperature biti umjerene, malo iznad prosjeka, ali uz sjeverno strujanje neće izrazito i brzo rasti, što će dan činiti ugodnijim. Poželjno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju i ne pretjerivati sa aktivnostima.