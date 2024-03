Dodik: "Bećirović je izazvao skandal imenovanjem ambasadora koji nije prihvatljiv Turskoj"

Imali smo priliku da čujemo neke važne poruke i u Antaliji. One su bile jače i zvučnije od svakog pokušaja dijela BiH da negira prava Srpske i da je predstavi kao destruktivni faktor. Dvojac koji predstavlja bošnjački faktor u Predsjedništvu potrudio se da ponizi BiH i iznosi poruke i stavove koji mogu samo da nanesu štetu BiH.

Nakon posjeta Rusiji i Bjelorusiji, za Srpsku je važno i učešće na Diplomatskom forumu u Antaliji, gdje smo imali priliku razgovarati s ljudima koji razumiju složenost odnosa u BiH i žele da čuju naš stav. Jedan dio Zapada i dalje ostaje i slijep i gluv za ono što Srpska poručuje, ali sve je više onih koje zanima šta imamo reći i to je ono što nas raduje.

Čuli smo i ministra spoljnih poslova, koji je iznosio stavove koji pokazuju da Bošnjaci i dalje imaju naviku da kad god se nađu u poziciji da razgovaraju izvan BiH, trče da optužuju Republiku Srpsku, kao da nisu ni svjesni da bez Srpske ne mogu da donose odluke i da na kraju dana moramo da sarađujemo ako želimo da idemo naprijed.

To odsustvo svijesti veliki je problem za Bošnjake, jer pokušavajući da nađu podršku za svoju unitarističku politiku, uništavaju svaki napredak koji zajedno postignemo. Gledali smo jednog Bećirovića koji je u Turskoj ponovo pokušao da plasira lažni narativ o NATO putu i da optuži Srpsku za sve što postoji. Ipak, javnost u BiH dobro zna na koji način je taj isti Bećirović narušio odnose s tom zemljom.

Skandal koji je izazvao insistiranjem na imenovanju ambasadora koji nije prihvatljiv Turskoj, teško da će tamo zaboraviti, koliko god on pokušavao da sve to zamagli pričom o nekim separatistima koji mu se priviđaju, kao i svojim izjavama koje obiluju mržnjom prema svemu što je srpsko. Takvog čovjeka više nigdje ne doživljavaju kao ozbiljnog, a samim tim ni BiH gdje god se on pojavi - poručio je Dodik.