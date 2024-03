FHMZ: U BiH pretežno oblačno vrijeme, u večernjim satima se očekuje kiša

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti i intenzivniji. Vjetar slab u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi se očekuju poslije podne i tokom noći. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 14 stepeni.

Trodnevna prognoza

U četvrtak 07.03.2024., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Na planina se očekuje snijeg. Prema kraju dana ili tokom noći padavine postepeno prestaju. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 12 stepeni.

U petak 08.03.2024., pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni.

Biometerološka prognoza

Biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati. Prije podne će biti ugodnije, u drugom dijelu dana, usljed nadolazeće promjene vremena, tegobe kod osjetljivih osoba će se pojačati. Moguće su meteopatske reakcije poput malaksalosti, glavobolje, nervoze, reumatskih i bolova na mjestima ozljeda. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti.