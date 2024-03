Dodikov advokat: Ovo je simulacija suđenja, Tužilaštvo nema argumente

Odbrana od početka tvrdi da se pravosudna vlast miješa u izborni proces i to na osnovu ilegalnih akata jednog neizabranog stranca i na način da se napadaju institucije RS, rekao je Goran Bubić, advokat predsjednika RS Milorada Dodika na konferenciji u Istočnom Sarajevu.

- I danas smo se uvjerili da je ovo simulacija suđenja i pokušaj da se na osnovu nepotrebnih dokaza navodno nešto dokaže - kazao je Bubić.

On je naveo da su od događaja do podizanja optužnice prošla 33 dana, a od naredbe o otvaranju istrage do dizanja optužnice 28 dana i da je "svjedok potvrdio da je to nezabilježeno u praksi".

- Danas smo svjedočili onom što od početka tvrdimo, a to je da Tužilaštvo nema nikakvih argumenata - rekao je Bubić.