Bećirović: Podršku BiH treba shvatiti kao geopolitičko investiranje EU u stabilan zapadni Balkan i snažnu EU

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović dao je izjavu za medije nakon završetka sastanka sa šefom Delegacije Evropske unije u BiH Johanom Satlerom (Johann Sattler) i ambasadorima zemalja članica EU povodom predstojeće odluke Evropskog vijeća o otvaranju pregovora s Bosnom i Hercegovinom.

On je poručio da su u prethodnoj godini postignuti evidentni pozitivni rezultati.

- Kada je riječ o Predsjedništvu BiH ono je u potpunosti realiziralo sve obaveze koje su bile pred ovim državnim organom vlasti. Nema sumnje, Vijeće ministara BiH je bilo puno efikasnije u zadnjoj godini nego što je bilo u prethodne četiri godine. Parlamentarna skupština BiH je također postigla bolje rezultate. Posebno želim istaći da je BiH u 2023. uskladila svoju vanjsku politiku sa vanjskom i sigurnosnom politikom EU stoprocentno. To se nikada do 2023. godine nije dogodilo. Smatram da bi odluka Evropskog vijeća o otvaranju pregovora EU sa BiH bio ogroman podstrek sa BiH, ohrabrenje za sve njene građane i narode, snažna poruka u cijeloj regiji - kazao je Bećirović.

Nema alternative

Naglasio je da stalno ističe da put BiH ka EU nema alternative.

- Otvaranje pregovora sa EU nije ulazak u EU, nego je to pružanje šanse za BiH, za njene građane da naše zakonodavstvo usklađujemo sa pravnom stečevinom EU. Ovo je važan momenat za BiH i to može biti pozitivna prekretnica za našu zemlju. Ovu šansu ne smijemo propustiti. Više od 80 posto građana BiH želi da naša zemlja bude u EU. To je interes i BiH i EU. Smatram da u ovom momentu imamo razloga za optimizam. Razgovorao sam prethodnih mjeseci sa čelnicima ključnih evropskih zemalja, sa premijerima, sa predsjednicima, ministra i tako dalje. Posebno nakon mojih posjeta Briselu, Berlinu, Parizu i drugim centrima želim da vjerujem da će ishod biti pozitivan. Put ka EU, to nije pitanje jedne političke stranke, to nije pitanje pojedinca, to nije pitanje jednog mandata, to je generacijski projekat za sve ljude i državu BiH - rekao je.

Zato se zahvalio svima koji su dali doprinos da se naprave koraci naprijed.

- Zahvljujem se i kolegama u Predsjedništvu, ljudima u Vijeću ministara, Parlamentarnim skupštinama i drugim uključenim da da pokažemo da možemo se kretati naprijed i realizirati naše obaveze. Država BiH je u srcu Evrope i njeno mjesto je u EU. Postoje ozbiljni brojni razlozi zašto mi trebamo ubrzati naš put ka punopravnom članstvu u EU. Ti razlozi mogu se definirati u šest grupa. Prvo su geopolitički razlozi, zatim zajednički interesi BiH i EU. Želja za zajedničkim standardima i principima. Pokretanjem zajedničkih inicijativa, zatim komparativna iskustva proširenja EU, svjesnost od opasnosti ruskog malignog utjecaja u ovom dijelu Evrope, kao i brojni ekonomsko-politički razlozi. Pitanje proširenja EU na zapadni Balkan je važno geopolitičko ptianje - istakao je.

Geopolitičko investiranje

Naglasio je da je nakon početka ruske agresije na Ukrajinu počela nova era na globalnoj političkoj sceni.

- U novim okolnostima Evorpska unija, kao važan svjetski faktor, treba dovršiti proces integracije zemalja zapadnog Balkana. Geopolitički interes EU je stabilna i sigurna BiH, kao garant stabilnosti cijele regije. EU i BiH su geografski, historijski, komunikacijski, kulturno, civilizacijski, politički i na drugi način nerazdvojno povezani. Sudbina naše države povezana je i sa sudbinom EU. Bez BiH Evropska unija nije potrebna, a bez EU BiH teško može demokratska i prosperitetna država. Zato podršku BiH treba shvatiti kao geopolitičko investiranje EU u stabilan zapadni Balkan i snažnu EU.