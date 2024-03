Federalni ministar Nedžad Lokmić za "Avaz": U aprilu povećanje boračkih naknada

Iako su troškovi života enormno porasli, mjesečna primanja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca u posljednjih pet godina tek simbolično su uvećana.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić saglasan je s konstatacijom da primanja boračkih populacija stagniraju, ali najavljuje promjene u načinu njihovog obračuna.

Rast inflacije

- Za početak ćemo ići s nekim minimalnim povećanjima, a dugoročno nastojati što kvalitetnije riješiti taj problem. Prema posljednjim podacima, u aprilu će za oko 3,3 posto biti povećane sve naknade koje isplaćuje ovo ministarstvo - kaže Lokmić.

Nakon izmjena seta boračkih zakona, prije dvije godine, u obračun je uveden tzv. švicarski model, po kojem se boračke naknade usklađuju s rastom potrošačkih cijena, ali i skromnim BDP-om, pa godišnja uvećanja više liče na sadaku nego na stvarni rast.

- Taj famozni "švicarski model“ sam zatekao, a borci su ga bili prihvatili. Tada je zvučalo i bilo povoljno, ali niko nije mogao pretpostaviti takav rast inflacije, pa su, nakon nekoliko mjeseci mog mandata, tražili da se to ukine. Zamolio sam za strpljenje, oni su me poslušali i formirana je komisija koja već radi na izmjenama zakona. Idemo prema ukidanju te švicarske formule i usklađivanju prema članu 79. Zakona o PIO, kao što se i kod njih to usklađuje - ističe Lokmić.

Nije dovoljno

Niz stavki u ovogodišnjem budžetu uvećan je u odnosu na prethodni, ali Lokmić je svjestan da nivo dostignutih prava nije dovoljan, posebno nakon rasta svih troškova života.

- Ova vlada i Ministarstvo će raditi sve da se stanje popravi. Obišao sam skoro sve kantone i upoznao se s različitim sudbinama, ali, nažalost, mi smo ograničeni sredstvima. Protesti su legitimna stvar, ali moj je stav da nema potrebe za tim, jer borci u meni i premijeru Nikšiću imaju sagovornike i prijatelje, obojica smo bili borci - ističe ministar Lokmić.

Borački dodatak

Jedan broj udruženja traži uvođenje boračkog dodatka za sve bivše branitelje u iznosu od 10 KM po mjesecu provedenom u odbrani zemlje.

- I da je sve spremno, s nekom cifrom od 5 KM po mjesecu, bilo bi potrebno 16,5 miliona mjesečno, odnosno 195 miliona godišnje.

To je skoro 60 posto ovog budžeta i trenutno nema mogućnosti da se to ispoštuje, ali ne bježimo od razgovora. S druge strane, svjesni smo da je izborna godina, da su i pojedina udruženja pod pritiskom politike - kaže Lokmić.