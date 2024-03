FHMZ: U jutarnjim satima kišovito, tokom dana slijedi razvedravanje

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u sjeveroistočnim područjima, uz nešto više oblaka može pasti i malo kiša, uglavnom u jutarnjim satima. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Tokom dana, smanjenje oblačnosti i sunčanije. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni.

Trodnevna prognoza

U subotu, 9. marta umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne u većem dijelu zemlje se očekuje slaba kiša, a tokom noći uglavnom u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na sjeveroistoku Bosne do 17 stepeni.



U nedjelju, 10. marta pretežno oblačno vrijeme sa kišom u južnim, zapadnim i juogozapadnim područjima. Vjetar umjeren do pojačan južno smjera. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 9, na jugu do 13, a dnevna od 11 do 18 stepeni.

Biometerološka prognoza

Dodatna stabilizacija vremenskih prilika povoljno će djelovati na većinu ljudi, a hronični bolesnici i meteoropati trebali bi osjetiti olakšanje. Temperature će tokom jutra biti niže u odnosu na protekli period, ali ne suviše, čemu bi trebali posvetiti pažnju i prikladnije se odjenuti. U dijelu Bosne, nešto duže zadržavanje naoblake i pojava magle u prijepodnevnim satima, mogu uzrokovati manje poteškoće osjetljivim osobama. U nastavku dana ugodnije u cijeloj zemlji, uz više sunca i postepeno zatopljenje.