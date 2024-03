Hadrović za "Avaz": Politika SAD u BiH počinje ličiti na onu prije 20 godina, američke akcije su u toku

O nikad neizvjesnijim američkim izborima, šta bi za BiH predstavljala pobjeda Donalda Trampa (Trump), ali i povratku nekada prepoznatljive američke politike u BiH za "Avaz" govori bivši bh. diplomata, viši savjetnik Instituta za globalni utjecaj iz Vašingtona Adnan Hadrović.



On navodi da je aktuelni predsjednik SAD Džo Bajden (Joe Biden), po svemu sudeći, prerano otpisan.

Energično obraćanje

- Očigledno je da je predsjednik Bajden svojim energičnim i dobro iznesenim jednoiposatnim obraćanjem naciji prošlog četvrtka na Kepitol Hilu, još jednom pokazao i dokazao, uključujući i svoje neistomisljenike, svoju političku virtuoznost, kao i da se na njega mora ozbiljno računati u utrci za naredni četverogodišnji mandat na čelu Sjedinjenih Američkih Država. U obraćanju naciji Bajden je govorio o potrebi da se razlike ostave po strani i da se zemlja, koja se bori protiv pandemije i rasnih nemira, ujedini, samouvjereno već proglasivši pobjedu na predsjedničkim izborima u SAD - kaže Hadrović.

On podsjeća da se prošle sedmice Trampova protukandidatkinja Niki Hejli (Nikki Haley) povukla iz utrke za republikansku nominaciju, čime je bivšem predsjedniku otvoren put ka direktnom okršaju u utrci za predsjednika SAD s Bajdenom.

- Ovim SAD ulaze u jednu od najneizvjesnijih izbornih kampanja u svojoj historiji. Nedvojbeno će to biti, kao što je predsjednik Bajden naglasio, okršaj između "progresa, progresivnog pogleda u budućnost" i "povratka u doba srednjeg vijeka". Rezultati predstojećih predsjedničkih izbora mogli bi donijeti dramatičnu promjenu američke politike prema zapadnom Balkanu u slučaju pobjede bivšeg predsjednika Trampa. To bi nedvojbeno ohrabrilo separatističke snage predvođene Dodikom da, ukoliko do tada ostanu na političkoj sceni, krenu u realizaciju dugo priželjkivanog projekta secesije RS od BiH. Također, to bi opet stavilo u fokus inicijativu bivšeg vodećeg Trampovog stratega i diplomate za zapadni Balkan Ričarda Grenela (Richard Grenell) o "stvaranju RS" na sjeveru Kosova. U ovom slučaju BiH bi bila ostavljena na vjetrometini desničarskim snagama predvođenim Putinom, kojem je Tramp već rekao "to je tvoje", te Orbanom i onima kojih je nažalost sve više u Evropi - istakao je Hadrović.

Hadrović podsjeća da su SAD istinski prijatelj i strateški partner naše zemlje, svih njenih građana i naroda, jer radi se o državi koja snažno podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH. Komentirajući sadašnju američku politiku prema BiH, Hadrović tvrdi da su SAD u skladu sa Dejtonskim sporazumom, spremne braniti BiH jer su u mir, stabilnost i prosperitet BiH mnogo uložile.

- Posljednjih mjeseci svjedoci smo da američka politika u BiH počinje ličiti na onu od prije dvadesetak godina kada je važila nulta tolerancija prema onima koji bi na bilo koji način kočili prosperitet države, pogotovo onima koji bi dovodili u pitanje mir, stabilnost, suverenitet i teritorijalni integritet BiH. Očigledno da su se osjetili izmanipulisani, prvenstveno od Dodika, nekada “dobrog dečka” i, zašto ne reći, njihovog pulena koji će donijeti promjene u RS, od tzv. Evropljanina i intelektualca Čovića, koji kunući se u evropske vrijednosti radi štošta u ruskom i svom finansijskom interesu, pa do samozvanih “patriota” koji su svu patnju i stradanja tokom devedesetih besramno kapitalizirali u svoju ličnu korist. To sada polako dolazi na naplatu kroz konkretne američke akcije koje su u toku i koje slijede - naglašava naš sagovornik.

U tom kontekstu tumači i poruke pomoćnika američkog državnog sekretara Džejmsa O'Brajana (James O'Brien) tokom nedavne posjete BiH.

Dužnost i obaveza

- Na isti način se ističe i prošlosedmična posjeta Ane Moris (Anna Morris), vršiteljice dužnosti pomoćnika sekretara finansija SAD, koja je u BiH došla s jasnim ciljevima realizacije konkretnih zadataka na provođenju sankcija prema osobama koje se nalaze na američkoj crnoj listi, a i prema onima koji bi se na njoj mogli naći. Također, ne smijemo zaboraviti ni vrlo važnu ulogu koju u ovom zaokretu ima vrlo agilan i proaktivan ambasador Majkl Marfi (Michael Murphy), kojem je izgleda više stalo do progresa i prosperiteta Bosne i Hercegovine nego pojedinim političarima koji sebi daju za pravo nazivati se patriotama, a kojima bi to trebala biti dužnost i obaveza. Podsjetio bih da je predsjednik Bajden nedavno nagradio ambasadora Marfija za poseban angažman u BiH - dodaje Hadrović.

Zbog svega, ohrabren pojačanim američkim angažmanom, sugerira probosanskim snagama da ne propuste priliku da BiH otvori pregovore o članstvu u EU ovog mjeseca.

- Da BiH polako uplovi u mirnije vode pod okriljem EU, pogotovo znajući da nas ove godine očekuju izbori u EU i SAD, čiji rezultati mogu dramatično utjecati na odnos ključnih aktera prema BiH i njezinoj budućnosti - kaže Adnan Hadrović.