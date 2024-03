Dodik s Vučićem u posjeti srbijanskom selu: "On je digao Srbiju, poboljšao njene kapacitete"

Predsjednik manjeg bh. entiteta RS Milorad Dodik poručio je da je važno da Srbi uvijek budu zajedno i da slave sve pobjede.

- Vjerujem u srpske pobjede, vjerujem u Srbiju i u sve što ona može da uradi. U Pambukovici ste dali veliki doprinos tome - istakao je Dodik u obraćanju mještanima Pambukovice kod Uba koju je danas posjetio zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Ista mjesta

Dodik je zahvalio Vučiću što je danas s njim u tom divnom kraju. Podsjetio da i u RS, njegovom kraju, ima mnogo mjesta nazvanih Bukovica, te naveo da je on iz sela Mrčajevci, nedaleko su i Topola i Aleksandrovac, a ista takva mjesta postoje i u Srbiji.

- To dokazuje da smo jedan narod - istakao je Dodik.

Dodik je istakao da i Srbima u RS stalno pokušavaju da uruše identitet i da kažu da nisu narod i da im nametnu da ne gledaju u Srbiju.

- Mi uporno gledamo u Srbiju. Oni misle da je to neki inat, da mogu da naprave BiH nasiljem prema Srbima, tvrdeći da treba da izgradimo naš identitet, da je Srbija daleko - rekao je Dodik.

Napomenuo da u Srbiju dolazi često i može da kaže da se Srbija digla, ali da se često zaboravi šta je to sve urađeno.



- Vučić je digao Srbiju, poboljšao njene kapacitete. Bez države nema ništa - napomenuo je Dodik.

Komentarišući to što je Vučić danas Pambukovičanima obećao put, Dodik je rekao da se to može samo kada je sređena država. Naglasio da je više od demokratije to kada neko dođe i kaže da će da napravi 12 kilometara puta.

- Želim Srbiji i vama sve najbolje. Bit ću s vama na Đurđevdan u mislima, to je moja krsna slava, i pozvat ću Vučića da ga pitam je li završeno - rekao je Dodik.

Dodik je istakao da ga je narod u Pambukovici dočekao jednako kao što je i narod u RS uvijek dočekivao Vučića, s najboljim emocijama.

Više milijardi eura

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije rekao je danas da je suština svega jaka država i da Srbija dobro radi za dobrobit svojih građana, te najavio da će kroz mjesec biti obezbijeđeno više milijardi eura koje će biti uložene u sve puteve u zemlji.

Vučić je rekao i da će samo za puteve koji od tog mjesta vode do Uba, odnosno Valjeva, u najskorije vrijeme biti uloženo šest miliona eura. Prema njegovim riječima, to je veliki pomak s obzirom na to da u neke od tih puteva nije uložen ni dinar u proteklih šest decenija.

U osvrtu na Dodikove riječi da demokratija sama po sebi ne pomaže nego da je pomoć kada se grade putevi, Vučić je rekao da je Dodik u pravu, ali da je ljudima to nekako podrazumjevajuće i da su ponekad razmaženi.

Naveo da su predsjednik RS i on jučer na derbiju navijali za različite timove, a da danas zajedno navijaju "za isti tim".