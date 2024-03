Ambasador Kraljevine Nizozemske Henk van den Dol za "Avaz": Zajednički interes je da BiH zauzme svoje mjesto za stolom EU

Misija i ciljevi u BiH su zaista jasni - želimo vidjeti reforme koje će služiti građanima ove zemlje. Evropska unija ne traži od BiH reforme zbog sebe. Proces usvajanja i adekvatne implementacije propisa relevantnih za EU postoje kako bi građanke i građani BiH imali pravedniji, efikasniji, transparentniji i inkluzivniji sistem. Želimo vidjeti kako se BiH približava euroatlantskim integracijama jer će kroz reforme građani imati koristi zahvaljujući boljem državnom sistemu.

Bolja budućnost

Ovo je u intervjuu za "Dnevni avaz“ rekao ambasador Kraljevine Nizozemske u BiH Henk van den Dol (Dool), što je ujedno i prvi njegov intervju za bh. medije otkako je preuzeo mandat u septembru prošle godine.

Govorio je o putu BiH ka EU, podršci i zahtjevima Nizozemske kao članice EU, ali i promjeni vlade u njegovoj zemlji.

Kako gledate na trenutnu političku situaciju u BiH?

- Političko okruženje u BiH je jedinstveno, jer je to proizvod ustavnog uređenja zemlje, onako kako je to propisano Dejtonskim mirovnim sporazumom. To uređenje, ako se slažete „arhitektura države“, izuzetno je slojevita i složena. Dejtonski mirovni sporazum je ispunio svoju primarnu svrhu jer je okončao oružani sukob. Istovremeno, treba priznati da su zamršeni mehanizmi upravljanja i donošenja odluka koji proizlaze iz Dejtonskog mirovnog sporazuma inherentno diskriminatorni jer prave razliku među građanima na osnovu etničke pripadnosti. Nadalje, postojeća struktura se ne ističe u transparentnosti i ne pogoduje nužno izgradnji vrste konsenzusa koji je neophodan kako bi ova zemlja krenula naprijed u interesu njenih građanki i građana. Smatram da je krajnje zabrinjavajuće da je toliki broj građana BiH izgubio povjerenje u političku klasu kao svoje predstavnike i predstavnice koji treba da rade za bolju budućnost - čak do te mjere da mnogi od njih sada „glasaju nogama“, odnosno napuštaju zemlju.

Nizozemska odavno podržava BiH na različite načine

- Nedavne posjete na visokom nivou iz institucija i država članica EU, kao i iz SAD, svjedoče važnosti koja se pridaje ovoj zemlji. Kao i mnogi naši prijatelji, Kraljevina Nizozemska se posebno fokusira na promoviranje i očuvanje stabilnosti i sigurnosti u BiH i širem regionu. Osim pružanja podrške vrijednim programima i projektima u ovoj oblasti, pomno pratimo i aktivnosti vlasti u BiH, ali i susjednih zemalja koje mogu imati utjecaj na ova područja. Nedavno smo rasporedili značajan broj nizozemskih vojnika kao dio snaga EUFOR-a u BiH. Vladavina prava i nivo poštovanja ljudskih prava su stubovi našeg interesa u BiH i s velikom pažnjom pratimo dešavanja u tim oblastima.

Nedavno smo imali priliku ugostiti premijera Nizozemske Marka Rutea (Rutte). Jeste li zadovoljni posjetom i poslanim porukama iz Sarajeva?

- Ukratko, da. U prvom dijelu posjete premijer je posjetio Srebrenicu, gdje je odao počast žrtvama genocida i imao veoma dirljive susrete s majkama Srebrenice, kao i s predstavnicima i predstavnicama Memorijalnog centra Potočari. Zaista osjećam da gradimo još jači odnos, zasnovan na međusobnom poštovanju i razumijevanju. U drugom dijelu posjete premijer Rute je, zajedno s hrvatskim premijerom Plenkovićem (Andrej, op.a.) i predsjednicom Evropske komisije Fon der Lajen (Ursula Von der Leyen), imao niz sastanaka s vlastima BiH, kao i s predstavnicama i predstavnicima civilnog društva u BiH. Zajednički smo se sastali i s visokim predstavnikom u BiH Kristijanom Šmitom (Christian Schmidt), izrazivši podršku radu OHR-a. Glavna poruka koju je premijer Rute prenio tokom posjete i na konferenciji za novinare jeste da BiH još ima ozbiljan domaći zadatak ako želi pozitivne vijesti u martu. Istovremeno, premijer Rute je, također, uputio poruke ohrabrenja: BiH nije sama, mi, kao i Evropska komisija smo tu da podržimo državu na njenom putu ka EU.

Pozitivne vijesti

Od posjete je prošlo nekoliko sedmica.

- Sretan sam što sam već mogao prenijeti svojoj vladi da je dio domaće zadaće zaista urađen. Ipak, nema razloga za ushićenje – čeka nas još posla i samo štrihiranje kockica nije dovoljno; kvalitet i, na kraju, implementacija su ono što je važno. Molim Vas, vjerujte mi kada kažem sljedeće: naši zahtjevi nisu visoki zato što uživamo da otežavamo BiH. To je zato što smo uvjereni da spuštanje kriterija ili dozvoljavanje prečica nije u interesu BiH i njenih građana. Želimo da ova država postane punopravna članica Unije - a postoji samo jedna vrsta članstva, mi nemamo drugu ili treću kategoriju. Kao što sam rekao u svom prvom odgovoru, poštovanje vladavine prava je ključno. Za nas je jedan od glavnih prioriteta da se presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu jasno i u potpunosti implementiraju. Nizozemska je opredijeljena za eliminaciju svih vrsta diskriminacije (etničke i teritorijalne) koje BiH ima u Ustavu i Izbornom zakonu.

Nije tajna da vlada premijera Rutea nije za proširenje EU.

- Želim da napomenem da Nizozemska već dugi niz godina podržava važne odluke u vezi s proširenjem EU - od ulaska Hrvatske u EU 2013., preko otvaranja pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom 2022., do davanja kandidatskog statusa BiH u decembru 2022. Naša politika slijedi principe zasnovane na zaslugama i ono što su zemlje učinile da poboljšaju kvalitet života svojih građanki i građana, dostižući EU standarde. Dozvolite mi da preokrenem pitanje: BiH želi da se pridruži EU. Uz sve dužno poštovanje za složenost stvari, ali kako ta snažna želja za članstvom u EU porodici da ide s činjenicom da neke koalicione stranke u BiH provode politiku koja je u suprotnosti s evropskim principima, da dio zemlje nazaduje po pitanju fundamenata vladavine prava i poštovanja univerzalnih prava, da se autoritet Ustavnog suda i legitimitet visokog predstavnika stalno dovode u pitanje, da nosioci javnih funkcija otvoreno negiraju genocid u Srebrenici i slave ratne zločince bez pravnih posljedica, da rukovodstvo jednog od entiteta neprekidno priča o secesiji i rado posjećuje Lukašenka i Putina?

Vidite li Vi BiH kao dio evropske porodice? Možemo li nekada sjediti za stolom s članicama EU?

- Odgovor na prvi dio pitanja je, očigledno i jasno, da. Mi smo ovdje, u Evropi, bez imalo sumnje. U Nizozemskoj postoji bh. dijaspora koja broji više od 60.000 ljudi. Ova grupa ljudi predstavlja jedan od najpozitivnijih primjera brzog i efikasnog integriranja u naše društvo - oni su uzorni građani i građanke moje zemlje i ravnopravni su sa svima ostalima. Isto važi i za većinu ljudi iz BiH koji žive u drugim zemljama zapadne ili sjeverne Evrope. Za mene je to dokaz da smo, zaista, dio iste evropske porodice.

Za drugi dio Vašeg pitanja referirat ću se na ono što sam ranije rekao i na ono što je premijer Rute jasno naglasio tokom posjete - naš zajednički interes je da BiH zauzme svoje mjesto za stolom EU kao jedinstvena i suverena država. BiH očekuje težak posao, ali mi smo spremni pomoći, kao i ostale države članice i Evropska komisija.

Posvećen rad

Mart je ključan za nas. Ako pretpostavimo da će bh. vlasti uspjeti ispuniti osnovna očekivanja kako bismo dobili zeleno svjetlo za otvaranje pregovora, šta nas dalje čeka?

- Da, ovo je rijetka prilika za BiH. Sve strane zvanice koje su posjećivale BiH posljednjih sedmica su to isticale. Razumijem da je ovo složena zemlja, ali mnogi su tu da doprinesu. Vaša pretpostavka je optimistična i želim vjerovati da će bh. vlasti donijeti značajne reformske zakone. Ovi zakoni treba da budu smisleni, da sadrže norme i standarde koji će biti čvrsta okosnica, kako bi svi oni na koje se zakoni odnose mogli na odgovarajući način ostvariti svoja prava. Ako se dobije zeleno svjetlo, kako kažete, proces bi se nastavio takozvanim procesom dubinskog screeninga, nakon čega Evropska komisija predlaže nacrt pregovaračkog okvira, a nakon odobrenja svake od država članica krenuli bi pregovori. Tokom ovih pregovora, koji su strukturirani prema klasterima i poglavljima, zemlja se priprema da ugradi „EU-acquis“ i implementira zakone i standarde EU. U svakoj od zemalja koje su postale punopravne članice EU vidljive su mnoge pozitivne promjene, a želim vjerovati da to čeka i BiH. Uz efikasan i posvećen rad, vaša zemlja može doživjeti sličan pozitivan razvoj kao, naprimjer, zemlje u centralnoj Evropi.

A šta ako propustimo ovu priliku?

- Ovo je pitanje koje građani ove zemlje trebaju postaviti domaćim donosiocima odluka u BiH. EU ima svojih mana, sigurno nije savršena. EU je uvijek bila i uvijek će biti rad u toku. Međutim, ne postoji unija u svijetu koja pruža više ekonomskih koristi za sve svoje građanke i građane, viši nivo poštovanja univerzalnih prava, jednakost za sve i, na kraju, veći kvalitet života. Nije čudo što je EU i dalje omiljena destinacija za sve one koji, nažalost, napuštaju BiH, kao i za brojne studente koji odlaze studirati u inozemstvo. Kada na to gledate na taj način, pomalo je zbunjujuće da se čini da postoji tako veliki jaz između odluka koje vaši građani i građanke donose da prihvate EU i efikasnosti načina na koji se sama zemlja integrira u EU. BiH ima priliku postati dio Unije, a ovakve prilike su rijetke. Bilo bi dobro da oni koji donose odluke u ime svih koji žive u vašoj zemlji to imaju na umu. Ukoliko se prilika propusti u martu, Evropsko vijeće će sigurno imati naredne sastanke, a na institucijama BiH će opet biti da odrade svoj dio posla. Međutim, dinamika unutar EU bit će nešto drugačija zbog EU izbora početkom juna, a nakon kojih će biti formirani novi Evropski parlament i nova Komisija. Sada je, dakle, savršen trenutak da se uskoči u voz!

Nisam se dvoumio

Ambasador Van den Dol istakao je da je zahvalan na toploj dobrodošlici i ugodnom dočeku koji je doživio u BiH te da istinski uživa u istraživanju prekrasne prirode i otkrivanju ogromnog potencijala koji BiH nudi. Ranije je bio ambasador u Albaniji, Srbiji i Crnoj Gori te je upoznat s regionom.

- Nisam se ni trenutka dvoumio kada se ukazala prilika da radim u BiH. Sretan sam što sam ovdje i nije mi bilo nimalo dosadno otkako sam stigao - poručio je Van den Dol.

Integritet izbornog sistema

- Teško mi je razumjeti i cijeniti da je funkcioniranje pravosuđa ponekad opstruirano, da se sudske presude ne provode po automatizmu ili da niži nivoi vlasti očigledno osjećaju da su u poziciji da razviju i implementiraju vlastito tumačenje osnovnih sloboda. Ljudska prava su univerzalna i moraju se štititi i poštovati u BiH kao i bilo gdje u svijetu: za svakog pojedinca, bez obzira na nacionalnu pripadnost, vjeru, spol, godine. Dozvolite mi da ovome dodam da mi je također teško razumjeti da političke stranke, do sada, naizgled nisu u stanju da se dogovore o, što bi trebao biti relativno, jednostavnim tehničkim izmjenama u načinu provođenja izbora, a kako bi se unaprijedili integritet i pouzdanost procesa. Za pretpostaviti je da bi svaka politička stranka trebala biti zainteresirana da osigura integritet izbornog sistema - rekao je nizozemski ambasador Van den Dol.

Navikli na konsenzuse

U Nizozemskoj će se uskoro promijeniti vlast, a čini se da će nova biti strožija po pitanju proširenja EU?

- Kao što je neko nekad rekao: predviđanja su teška. Krajem novembra 2023. u Nizozemskoj su održani vanredni/prijevremeni parlamentarni izbori. Za sada pregovori o formiranju nove vlade nisu bili uspješni. Proces bi mogao potrajati, a još je nejasno kakav bi mogao biti ishod i koje će stavove nova vlada zauzeti po mnogim pitanjima, uključujući i temu proširenja EU. Svaka stranka ima svoje stavove. Međutim, mi imamo dugu tradiciju koalicionih vlada i prilično smo navikli da stvaramo konsenzus, čak i o najtežim temama.

Nagrade za članstvo su velike - za Uniju i države članice, ali, prije svega, za građanke i građane BiH, poručio je ambasador.