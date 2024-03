Nikšić za "Avaz": Politika kompromisa dala je rezultat, toliko o "izdajama"

Ursula fon der Lajen (von der Leyen), predsjednica Evropske komisije, danas je na sjednici Evropskog parlamenta izjavila da će Komisija preporučiti Evropskom vijeću da otvori pregovore s BiH.



- Otkako smo odobrili kandidatski status, BiH je napravila impresivne korake. Više je napravljeno u jednoj godini nego u čitavoj deceniji - kazala je Lajen.

Za mene, kao jednog od lidera trojke i premijera Federacije BiH, nema veće satisfakcije od ovih riječi predsjednice Evropske komisije, poručio je premijer FBiH i lider SDP-a BiH Nermin Nikšić za "Avaz".

- Dakle, ne govorimo mi o sebi, ne hvalimo se, nego je s najviše evropske pozicije rečeno da smo u godinu nove vlasti na državnom nivou uradili više nego naši prethodnici za deset godina. Toliko o „izdajama“ i „prodajama“. Politika razgovora, kompromisa i izbjegavanja populističkih prenemaganja i svakodnevnih demonstriranja lažnog patriotizma, očito, dala je ogroman rezultat. Na pragu smo, sada već izglednog, otvaranja pregovora s EU, što je naš višedecenijski cilj.

Posebno mi je drago što će to otvaranje donijeti korist svim građanima BiH, što će to značiti lakši i brži pristup evropskim fondovima, što ćemo stvaranjem evropske političke klime u BiH i evropskog poslovnog okruženja otvoriti prostor za velike strane i domaće investicije, nova radna mjesta i ostanak mladih ljudi u ovoj zemlji. Naravno, još je puno posla pred nama, daleko smo od toga da možemo reći kako je sve gotovo. Zato ćemo, kao do sada, i dalje čvrsto braniti interese države BiH, u skladu s Ustavom, predano ćemo raditi na njenom evropskom putu i konačnom uključenju u Evropsku uniju, jer naš je cilj da se u ovoj zemlji živi bolje, da građani imaju veće plaće, da mladi vide perspektivu i ostanu u BiH, da penzioneri mogu da žive od svoje penzije. Glavna vrata EU smo otvorili. I nema povratka nazad - istakao je Nikšić za "Avaz".