Akademik Muriz Spahić za "Avaz": U trusnim zonama BiH mogući zemljotresi i do 8 stepeni po Rihteru

Zemljotres koji je jutros pogodio pogranični dio između Crne Gore i BiH desio se na tektonskoj liniji, koja je itekako poznata stručnjacima za seizmologiju i geografiju, pojašnjava akademik Muriz Spahić, doktor geografskih nauka i bivši šef Odsjeka za geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA u više mandata. On dodaje da je do potresa došlo prilikom navlačenja mlađih sedimenata preko starijih naslaga.



- Čelo navlake je iza Dubrovnika prema Trebinju i tu je zapravo ta labilna zona. Jutrošnji zemljotres nije bio nimalo zanemariv. Sva ta područja u našoj zemlji imaju svoje linije, izoseiste, koje nam pokazuju moguće maksimalne zemljotrese. Tako imate područja na kojima je moguć zemljotres i do 8 stepeni po Rihteru. Zato sve što sada gradite morate osigurati od zemljotresa tolike snage, a graditi ne smijete tamo gdje već imate tektonske rasjede. Naglašavam da zemljotres ne možete prognozirati i najaviti, niti unaprijed odrediti njegovu snagu, tako da se radi o pretpostavkama i procjenama - dodaje Spahić za "Avaz".

Već duže vrijeme upozorava na opasnost zbog izgradnje hidroelektrane Ulog kod Kalinovika, koja se nalazi na trusnoj zoni na nekoliko tektonskih rasjeda.

- Hidroelektrana se gradi baš na mjestu gdje se sučeljavaju ti tektonski lomovi, koji su zamaskirani. To može biti veoma opasno i na to stalno upozoravam. Radi se o zoni od doline Neretve skroz do Metkovića. Zamislite posljedice tog vodenog talasa u slučaju rušenja te brane. Prošle godine u Libiji, u pustinji, imali smo uništenje cijelog grada i rušenje dvije brane - ističe Spahić za portal "Avaza".