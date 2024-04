Večernji list: Hrvata treba imenovati za direktora Federalne uprave policije i prestati s kršenjem zakona

Uz to što su posljednja uhićenja najviših policijskih dužnosnika u Federalnoj upravi policije (FUP), navodno povezanih s najopasnijim kriminalnim skupinama u svijetu, odlična prigoda da se policiju očisti od kriminalaca, to je i prigoda da se konačno prestane s manipuliranjem imenovanja vršitelja dužnosti ili izbora ravnatelja po ovlasti samo kako bi se izbjeglo provesti natječaj i na čelo te agencije postaviti nebošnjaka, što je zakonska obveza, piše Večernji list BiH. Unatoč odredbama Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH, ministar unutarnjih poslova ovoga entiteta Ramo Isak imenovao je za privremenog prvog čovjeka ove policijske agencije glavnog inspektora FUP-a Nurudina Hafizovića umjesto uhićenog v. d. ravnatelja Federalne uprave policije (FUP) Vahidina Munjića. Objasnio je kako Hafizović mijenja Munjića po ranije danoj ovlasti, odnosno njega je Munjić izabrao za svog zamjenika onda kada on bude u odsutnosti, piše Večernji list.

Uhapšeni imenovao nasljednika

Dok Tužiteljstvo BiH ne donese odluku o statusu uhićenog Munjića, njega će na ovoj poziciji mijenjati Hafizović. Ako Munjiću bude određen pritvor, Vlada FBiH će zasjedati i imenovati novu osobu koja će rukovoditi FUP-om. - Do službene odluke Tužiteljstva BiH nema izmjena. Tek nakon službenog dokumenta Vlada može imenovati novu osobu po ovlasti Vlade koja rukovodi - objasnio je Isak. Munjića su u okviru akcije koju vodi Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine saslušavali pripadnici SIPA-e, nakon čega je uhićen i sproveden u prostorije Ministarstva unutarnjih poslova Sarajevske županije. U okviru predmeta "Black Tie 2" prikupljeni su dokazi iz kriptiranih aplikacija. U aktivnostima koje se provode međunarodnu potporu pružili su FBI, DEA i Europol. Pomalo je čudno ministrovo objašnjenje kako Hafizović dolazi na čelo policijske agencije na temelju odluke kriminaliziranog Munjića, a još je spornije što se ignoriraju odredbe Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH koje se tiču "rukovođenja Upravom policije". - Ravnatelj policije i ministar ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda, s tim što jedan od njih može biti imenovan iz reda ostalih - stoji u zakonu koji se gotovo deset godina teško ignorira te se zapravo nastavlja postupati po istoj matrici koju je svojedobno utvrdio šef Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović kako Hrvat ne može biti na čelu FUP-a, a napose "zapovijedati specijalnom policijom", očito računajući i na drukčije moguće rasplete odnosa među trima narodima u zemlji koji se stalno usložnjavaju. Čak i prije ove akcije Tužiteljstva vodeći dužnosnici stranaka koje su u koaliciji na razini Federacije BiH razgovarali su o mogućnosti da se konačno krene s imenovanjem više dužnosnika, među kojima su i prvi ljudi Porezne uprave Federacije BiH, ali i FUP-a. Posljednji natječaj koji je svojedobno provodila još bivša Vlada Federacije BiH nikada nije okončan. Na njemu su jedini kandidati bili Ensad Korman, koji je u međuvremenu prije godinu dana imenovan za zamjenika ravnatelja Granične policije BiH, te Svevlad Hoffmann, koji je jedini valjani kandidat s obzirom i na činjenicu da je Hrvat. Njegovo eventualno kandidiranje za tu poziciju pokušao je zaustaviti upravo federalni ministar Ramo Isak. No, bezuspješno.

Hoffmann kandidat

Naime, Hoffmann, koji je glavni inspektor i policijski savjetnik ravnatelja Granične policije Bosne i Hercegovine, pravomoćno je oslobođen stegovne odgovornosti nakon završenog stegovnog postupka koji je protiv njega vođen pred Stegovnim povjerenstvom za policijske službenike Granične policije BiH. Protiv Hoffmanna je prijavu svojedobno podnio Ramo Isak, federalni ministar unutarnjih poslova, i to zbog Hoffmannovih žestokih kritika na račun Isaka koje su javno iznesene. Naime, ovaj dugogodišnji policijski profesionalac upravo je prozivao Ramu Isaka zbog nezakonitog imenovanja Vahidina Munjića za v. d. ravnatelja Federalne uprave policije, a što je nakon isteka svih zakonskih rokova preraslo u nepoznatu dužnost "ravnatelj po odobrenju". Hoffmann je, naime, ranije teško optužio ministra Ramu Isaka za nepoštivanje procedure imenovanja ravnatelja Federalne uprave policije, a s tim je isticao kako Ramo Isak nema nikakva znanja ni kompetencije za poziciju ministra unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine.