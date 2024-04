Konaković: "Znao je krvnik i ratni zločinac Mladić šta radi političko i vojno rukovodstvo RS"

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković oglasio se na društvenim mrežama.

U svojoj objavi se dotakao genocida u Srebrenici, te mnogih negatora, koji su se pojavili u posljednje vrijeme, a sve zbog Rezolucije o Genocidu koja će biti preporučena Generalnoj skupštini UN-a.

- Znao je krvnik i zločinac Ratko Mladić šta radi političko i vojno rukovodstvo RS, pa ih je čak na to i upozorio. Na jednom od zasjedanja Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini održanom u Banjoj Luci je rekao:

"Prema tome, mi ne možemo očistiti niti možemo imati rešeto da prosijemo samo da ostanu Srbi ili propadnu Srbi, a ostali da odu. Pa to je, to neće, ja ne znam kako će gospodin Krajišnik i gospodin Karadžić objasniti svijetu. To je, lјudi, genocid. Mi moramo da pozovemo svakog čoveka koji je čelom polјubio ove prostore i teritoriju države koju hoćemo da napravimo.

Znao je, upozorio i na kraju komandovao tom krvavom izvedbom - napisao je Konaković.