Vukanović isprozivao Isaka: Luda zasjenila sve do sad viđeno u "zemlji čuda"

Zastupnik u Narodnoj skupštini RS Nebojša Vukanović je na svom blogu isprozivao je federalnog ministra unutrašnjih poslova Ramu Isaka zbog, kako i sam kaže, "njegovih nevjerovatnih skandala i devijantnog ponašanja".

- Svakakvih je bilo ministara policije i drugih resora na ovim prostorima, ali je Ramo Isak sve zasjenio svojim nevjetovatnim skandalima i devijantnim ponašanjem, bolesnim populizmom bez granica, ludostima, ispadima i budalaštinama.

Gotovo da nema dana ili sedmice da ne napravi neki gaf i skandal, posebno ako ima neko gostovanje na televiziji, a nevjerovatna je njegova želja i nastojanje da stalno bude u centru pažnje javnosti - piše na svom blogu zastupnik u NSRS Nebojša Vukanović.

"Kontrolne institucije i mehanizmi"

Kazao je da se to u nekoj "normalnoj i uređenoj državi to nikad ne bi moglo dogoditi na političkoj sceni".

- U svakoj normalnoj i uređenoj državi i društvu nikada se ne bi mogla dogoditi ovakva pojava na političkoj sceni, jer postoje kontrolne institucije i mehanizmi da spriječe nepotizam, zloupotrebe i trgovinu političkim uticajem, vrše provjere, posebno u bezbjednosnom sektoru, jer je nesretni Ramo sa sinovima sve devijacije objedinio u jednom dolazeći na funkciju.

Sin Almir kao poslanik u Parlamentu Federacije prvo je ucijenio Dina Konakovića i Nermina Nikšića, da bi tata Ramo postao ministar, a potom rođenog brata, Ramovog sina, ucjenama i korupcijom progurao za direktora Kazneno-popravnog zavoda u Zenici. O rotacijama i pratnji, kojom svakodnevno maltretira Sarajlije i komšije, pokušavajući da pokaže nekakvu važnost i veličinu, te nasilju i skandalima njegovih sinova, suvišno je trošiti riječi - napisao je Vukanović.

"Svečani doček"

Osvrnuo se i na doček koji je upriličen za direktora FUP-a Vahidina Munjića i šefa specijalne jedinice Mustafu Selmanovića, koji su pušteni iz pritvora nakon hapšenja u akciji "Black Tie 2".

- Veličanje i svečani doček za korumpiranih policajaca po izlasku iz pritvora, koji su uhapšeni zbog korupcije i saradnje sa narko-kartelima i Mafijom, dosada je nezabilježena devijantna pojava, zbog koje je došao u otvoren sukob sa američkom ambasadom u Sarajevu, te nevjetovatne izjave i ispadi, napadi na pravosuđe i gaženje ustavnog sistema, su nevjetovatni skandali i zloupotrebe zbog kojih bi Ramo Isak morao odmah biti smijenjen.



Pokušavajući da zasjeni svoje skandale on neprekidno srlja i ulazi u nove, a teško je naći riječi kojim bi se opisao skandal, riječi mržnje, prijetnje i dolazak u Srebrenicu sa sinovima i pratnjom u luksuznom karavanom džipova i vozila, sve sa bakljama i zastavama, kao da je neki vođa navijača i fudbaler, a ne ministar unutrašnjih poslove.

Njegove sramne prijetnje Srbima i zveckanjem oružjem, na ivici ludila, te junačenje i busanje u prsi junačke, kako će uhapsiti Dodika, kojima dobija lajkove i simpatije ekstremista i naivnih Bošnjaka, te nabacuje loptice i vodu na Dodikov mlin i vodenicu, su jedan od pokazatelja zašto opstaje režim u Srpskoj decenijama - napisao je Vukanović, pa nastavio:.

"Luda zasjenila sve do sad viđeno"

- Budaletina i luda svojim ponašanjem i skandalima uspjela je za kratko vrijeme da zasjeni sve do sada viđeno u Zemlji čuda, on je prava slika „Trojke“ i Vlade Federacije, a njegova hitna smjena i ograđivanje od postupaka bilo bi ljekovito za sve, prije svega političku scenu koja mora pod hitno da se dekontaminira. Umjesto da uđe u koštac sa ključnim problemima, ogromim razmjerama korupcije i kriminala, srastanja policije i pravosuđa sa Mafijom i narko kartelima, nesretni Ramo vodi stalnu političku kampanju od Banjaluke, Sarajeva do Srebrenice, gledajući da ugrabi koji politički poen, umjesto da grabi i hapsi kriminalce, korumpirane političare i policajce - poručio je Vukanović.