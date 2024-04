Dodik: Neću napustiti politiku dok me narod bira, nema sreće u BiH, ne može Konaković da drži Vučiću lekcije

U Centralnom dnevniku Face televizije Milorad Dodik je istakao da se sa Bakirom Izetbegovićem pokušalo sarađivati, ali je on prokockao svoje šanse.

- On je vjerovao Amerikancima i šta je dobio? Razumijem da su oni imali svoju moć do prije 10 godina, ali nije to sad. Bošnjaci su propustili svoju priliku. U Ustavu ne piše da je BiH nadležna za vojsku. BiH je visoko decentralizirana zemlja, ona bi trebala da ima konfederalni značaj, ali bosanske patriote žele centralizovanu. Bošnjaci se nisu potrudili da stvore ambijent Hrvatima i Srbima u BiH. Kada sam nešto minimalno "puštao", nisam ni to trebao - rekao je Dodik.

Dodao je BiH ne može biti normalna bez Srba.

- Trebao sam prije 7-8 godina napustiti politiku, ali sam propustio termin, pa ću ostati do kad god me narod bira. Prvo ću kandidirati za predsjednika RS, pa onda za člana Predsjedništva BiH. Nisam spreman da odem iz politike, neću to uraditi dok me narod bira. Nema sreće u BiH, koliko se političara u BiH promijenilo i šta se uradilo? Stalno se radi isto, ne može isto. Nije tako kako se misli u Sarajevu. Ne može neki Konaković da drži lekcije Aleksandru Vučiću. Bećirović želi da pokaže da je on neka Bosna, zato mi ne volimo Bosnu - zaključio je.