Vučić: Očekujem da će Rezolucija o Srebrenici biti usvojena, ona ima za cilj tužbu protiv Srbije za ratnu odštetu

On tvrdi da za rezoluciju o genocidu u Ruandi nije bila dovoljna saglasnost naroda u Ruandi, nego je bila potrebna saglasnost tog kontinenta.

- Tada se Afrička unija pojavla sa jednoglasnom odlukom. Proveli su unutar zemlje konsultacije, široke regionalne konsultacije. A da čujete kakav je ovdje primjer. Mi prvi put saznajemo 26. marta i to od naših njemačkih partnera da oni to spremaju već 8 mjeseci. Mi smo prvi susjed, neko čiji pripadnici su 32 posto BiH. Moje pitanje za naše američke partnere je: Zašto dozvoljavate ovakvo kršenje Dejtonskog sporazuma? Nikad nismo krili da želimo da imamo najbolje moguće odnose sa Bošnjacima, ali ne da ispunjavamo nečije političke želje. Uvijek ćemo živjeti jedni sa drugima i jedni pored drugih. Međutim, za to nije bilo nikakvog razumijevanja. Srbi bi bili dobri samo ako bi pognuli glavu. Ni to ne bi bilo dovoljno nego i da ih pohvalimo kako je to lijepo, slučajno da im se ne suprotstavimo - poručio je.

Aleksandar Vučić je podsjetio da je razgovarao sa 22 premijera širom svijeta, šest zvaničnika UN-a, predstavnicima ukupno 111 zemalja u UN.

- Nastavio sam to danas, nastavit ću sutra, svaki dan. Zašto? Zato što sam dobro znao šta je namjera onih koji su podnosioci rezolucije, kako Njemaca, tako onih iz Sarajeva koji su jedva dočekali da to podrže, a onda prvi put, pošto je demokratija zabranjena, kada vide da se neko suprotstavio i misli da stvari stoje drugačije, onda pokrenete kampanju najgorih mogućih uvreda, prijetnji, kroz sva sredstva informisanja. Ja nemam problem da budem izložen takvom linču kakvom nijedan političar nije bio izložen prethodnih nekoliko decenija jer se borim za svoj narod i za istinu. Zato što želim da spriječim da se događaju zločini i ratovi u budućnosti zbog nečije neodgovorne politike. Od početka znam šta se krije iza toga. Znao sam šta traže, pravne i političke konsekvence. A evo im dokaz. Nije im bilo dugo potrebno. Bit će i onih koji će glasati za rezoluciju i koji s mukom glasaju, dobro razumijevajući kakva je geopolitička ideja u pitanju. Neki hoće da prikriju i svoje šutanje o Gazi, da pronađu krivce u Srbiji, to im je najlakše. Međutim, mnoge islamske zemlje su to razumijele i suprotstavit će se tome kao i mnogi drugi - zaključio je.