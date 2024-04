Reis Kavazović i vladika Grigorije smiruju tenzije: Mi smo sinovi zemlje Bosne

Autorski tekst vladike Grigorija, episkopa dizeldorfskog SPC-a, posvećen odnosima Srba i Bošnjaka i budućnosti BiH kao zajedničke domovine svih ljudi koji u njoj žive, u kojem ističe da se problemi među ljudima mogu riješiti samo razumom i riječima, a nikada nasiljem, obradovao je i reisu-l-ulemu Islamske zajednice u BiH Huseina ef. Kavazovića.



U izjavi za “Dnevni avaz” uvaženi reis Kavazović kazao je da veoma cijeni vladiku Grigorija.

Zatražiti oprost

- Obradovali su me njegovo javljanje i istup u medijima. Mi smo sinovi ove zemlje i građani države Bosne i Hercegovine. Po prirodi stvari čovjek voli svoju domovinu i njene ljude. Većina naših belaja je dolazila iz susjednih zemalja ili je barem bila inicirana. Vrijeme je da se okrenemo jedni drugima, da se pogledamo, da jedni drugima pomognemo da rane zarastu tako što ćemo priznati ono što se dogodilo. Izraziti empatiju i zatražiti oprost. Naš razgovor koji je cijenjeni vladika prenio i njegov sadržaj i dalje nas obavezuju. Ja sam na istom putu. Nadam se da ćemo nastaviti zajedno hodati na njemu kako bismo pomogli našem napaćenom i iznurenom narodu i zaštitili ga od svadljivaca i zločinaca - kaže nam reis Kavazović.

U svom tekstu vladika Grigorije navodi da ponovo slušamo iste, toksične priče o “nama i njima” i ponovo ne želimo da razumijemo ono o čemu govori kompletna historija. On je podsjetio na razgovor s reisu-l-ulemom IZ u BiH Huseinom ef. Kavazovićem o temama koje duboko i bolno opterećuju odnose bratskih naroda, srpskog i bošnjačkog, a zbog kojeg mu je zahvalan i godinama poslije.

Moja domovina

- Iako u ovom trenutku povremeno boravim u Bosni i Hercegovini, mislima i duhom nisam je nikada napuštao. Ona će zauvijek ostati moja domovina, u kojoj sam proveo 50 godina svog života i u kojoj jednog dana, ako Bog da, namjeravam da završim svoj ovozemaljski krug. Zato i smatram da imam pravo i, štaviše, obavezu da govorim o ovim temama kada god se za to ukaže potreba. Saglasili smo se tom prilikom reis Kavazović i ja da, koliko je do nas, moramo pokrenuti i voditi neprestani dijalog na svakom nivou. Da su „naše“ tučnjave i svađe, srpske i bošnjačke, prečesto bivale za tuđi račun, ali da to, međutim, nikako ne može biti izgovor za našu nerazumnost. Također, dijalog među našim narodima u BiH, to je važno neprestano naglašavati, nikada i nipošto ne smije biti na štetu trećeg - navodi vladika Grigorije.

„Bili smo tu i trajno ćemo ostati vezani za svoju zemlju“

Složili su se, kaže, da se moraju otkopati sve naše jame, da BiH i bilo koji grad u njoj ne mogu biti više „naš“ nego „vaš“, da je neupitna samo BiH u kojoj su neupitne i RS i FBiH i u kojoj su svakom čovjeku zagarantirani sloboda, ljudska prava, ispovijedanje vjere i čuvanje dostojanstva drugome kao samome sebi. Dogovarali su obilazak najvećih stratišta, od Gradine i Jasenovca do Srebrenice. Grigorije podsjeća da su Kavazović i njegov brat u ratu iskusili tamnicu i stradanje, dok je on sa svojim bratom iskusio bol kroz ranjavanje i razne druge muke, te da im niko ne može spočitavati nedostatak patriotizma.

- Bili smo tu i trajno ćemo ostati vezani za svoju zemlju, čak i onda kada se dogodi da neko od nas nije stalno fizički tu. Jer nemamo drugu zemlju. Naš osjećaj patriotizma odnosi se na jednu i istu zemlju, Bosnu i Hercegovinu. Saglasili smo se da u zajednicama u kojima služimo ima mnogo ekstremnih pojedinaca i grupa koje mogu razumjeti sve osim ljudskosti i poštovanja. To su oni koji pretenduju da znaju šta misli i želi Bog. To su oni koji prisvajaju Boga. To su oni koji ubijaju u ime Božije. Saglasili smo se da se nećemo bojati. Otvaranjem dijaloga započet ćemo liječenje onoga što je bolesno u nama, ali ćemo još više i prije pospješiti ono što je zdravo, a toga ima itekako mnogo. Naši ljudi, bilo da su Srbi pravoslavci ili Bošnjaci muslimani, prije svega žele život, dobro i mir. Vole da rade, vole da imaju, vole da pjevaju, vole da dijele dobro jedni s drugima. Nema kraja tome koliko dobrih osobina ima ovaj narod. Otuda i čudi kako ne uspijevamo da nađemo način da spriječimo ovu vatru zla u nama i među nama - ističe vladika Grigorije.