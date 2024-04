Memić: Sestre spremaju Alisu na robiju, 1. maj je bio drugačiji dok je Dženan bio živ, bolno je

On je podsjetio da "Avaz" prati ovaj slučaj svih deset godina i da je prvi intervju dao za naš medij.



– Vi znate da ja nikome nisam ugrozio sigurnost, ali vidite kako država radi i kako je spremna, ja sam 2018. godine podnio krivični protiv 22 policajca, i još nikada nije riješeno, Hasan Dupovac podnosi prijavu protiv mene, policija dolazi meni na vrata u roku od tri dana - rekao je.

Ratni profiteri

Istakao je da oni koji ga optužuju su ratni profiteri.

- Ovu državu je preuzela mafija prije trideset godina. I sada kada pokušavamo da se otmemo, oni udaraju opet - naglasio je.

Poručio je da Alisa Ramić, rođena Mutap, mora na robiju te da je zatvor za nju blaga riječ.

- Alisa je odvela Dženana u smrt, ona je očevidac. Našli smo mi poruke u Dženanovom telefonu koje su kasnije policajci izbrisali. Ona piše Dženanu. Ni dan danas ne znamo s kim se trebala sastati, on je krenuo nju da zaštiti - kazao je.

Kazao je da one koje on proziva okreću glavu od njega, ali da ih on namjerno proziva i namjerno ide prema njima da ih sretne.

Osvrnuo se i na Dalidu Burzić, za koju je kazao da je njena priča pala kad je rekla za Alisu "ja nju ne dam".

– Tad je Dalida Burzić mogla sve saznati ko je ubio Dženana, išla je Alisa hodžama da se sjeti. „Murize pruži ruku pomirenja“, ja ne znam kakva je to poruka bila i kakvi su to ljudi.

Govorio je i sigurnosnim provjerama policajca Hasana Dupovca, koji je oslobođen krivice.

I advokat i psiholog

– Sigurnosne provjere koje su date Hasanu Dupovcu je potpisao Osman Mehmedagić Osmica, i moli Tužilaštvo BiH da i to zadokumentuje. Neka provjere kako su mu mogli dati tu privremenu mjeru.

Za Ifeta Ferageta je poručio da je njegov i advokat i psiholog i sve.

- On me je sve nasavjetovao kako ćemo. Kad sam bio u krizi kada sam rekao da ću nešto napraviti, on je rekao „hajde idi odmah“, i šta si napravio. Nema Dženana neće biti ni tebe.

Prokomentarisao je i izjavu zastupnice u Predstavničkom domu PSBiH Sabine Ćudić:

– Gospođo Sabina Ćudić, meni je dijete ubijeno. I vi sada kažete napad na pravosuđe je napad na državu. Nisam se za ovakvu državu borio. Ide alkohol samozvanih begova, ratnih profitera, očevidac sam toga u ratu bio. Niko nije ponizio borce kao vlast. I opet bih sutra branio državu, ne bih pobjegao. I Dženan, da je živ i on bih.

Govorio je i o predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću.

– Ako sam ja rekao da sam bio kod Bakira Izetbegovića i da sam odmah poslije toga sreo Fikreta Prevljaka, i ja kažem „Evo bio sam kod Bakira“, kaže on „znam sad me je zvao“. Kakva je to kleveta. A ja imam svjedoka Hamzu, jer je Hamza ostao da sjedi u autu zbog sigurnosnih razloga a kad kreneš kreni pravo u Hrasnicu vidi ko će krenuti za tobom. Ja u Hrasnicu, kad Fikret Prevljak. Tad sam se mnogo razočarao. Mislio sam da me je čovjek zvao da pomogne, međutim, u tom razgovoru, Ifet me dobro nasavjetovao „nemoj da bi spominjao“ a on uporno pita 10 puta „je li ovo što se priča“. Rekoh „ne znam predsjedniče, hajde vi zaustavite ovu saobraćajnu nesreću ako možete zaustaviti“. - pojašnjava Memić.

Zataškavanje ubistva

Naglasio je da politika zataškava ubistvo, a ona koja je ponudila da to riješe, njoj su se priklonili.

Pohvalio je Tužilaštvo BiH za sve što su uradili, na osuđivanje Alise Ramić, rođene Mutap, ali naglasio da im je ostalo još dosta posla.

- Dženanova ideja je bila da pokrenemo biznis, zamislite, svaki otac ostavlja sinu, a meni sin ostavio. I kako ću se ja predat - govori Muriz Memić.

Govorio je i o bivšem predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu, za kojeg je kazao da je molio preko Ifeta Ferageta da ga ne "dira".

Novinara Avdu Avdića je pitao zašto voli da ne sazna ko mu je ubio sina koji bi ove godine napunio 30 godine.

Za kraj je poručio pravosuđu da se otrijezne i da počnu raditi te poručio da je ova vlast uzgojila gnjidu i dok se ne riješe tih gnjida nema dalje.

Besplatno se pretplatite na Avaz TV.

Intervju sa Murizom Memićem možete slušati i na streaming platformama: Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcasts, Soundcloud i Patreon.