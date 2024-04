Suljagić: Na tamnoj strani historije koju bira ambasador Izraela u Srbiji, u našim očima nikada neće stajati jevrejski narod

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić prokomentarisao je negiranje genocida ambasadora Izraela u Srbiji Jahela Vilana.

Njegovu reakciju prenosimo u cijelosti:

- Jahelu Vilanu smo ostali dužni odgovor. Pa evo, dok se vraćam iz Njujorka, da kratko napišem par redova. Dva su razloga izostanka naše incijalne reakcije. Prvi je to što smo odlučili zatvoriti komunikaciju Memorijalnog centra u finalnoj fazi zagovaranja Rezolucije. Smatrali smo to našom odgovornošću i davanjem povjerenja bh. diplomatiji da vodi proces na svim linijama. Drugi je, zato što su ljudi u SMC procijenili da nam je važnije pripremiti kvalitetno jučerašnju konferenciji u Ujedinjenim nacijama i da bi nas naša reakcija skrenula s glavne poruke.

Prije svega, činjenice. Memorijalni centar Srebrenica je u posljednjih 5 godina izgradio most povjerenja u dijalogu između muslimana i Jevreja u zemlji i svijetu. Zahvaljujući tome, nema danas memorijala Holokausta koji dovodi u pitanje genocid u Srebrenici. I to smo postigli jer smo radili i pričali našu priču. Zbog svega toga, Vilanovo negiranje genocida je samo njegovo. On predstavlja jedan poluautoritarni režim koji traži podršku od sličnih režima drugdje. A mi znamo i ovih dana gdje su naši prijatelji. Menahem Rosensaft je ponovo bio brana negatorima genocida, Sonat Birneker Hart je na panelu UN-a govorila u ime žrtava, Honore Gatera iz Kigalija je stao uz nas kao uz svoju braću, Tanja Domi je otvoreno govorila o seksualnom nasilju kao alatu genocida - o čemu se dugo šutilo u kontekstu Srebrenice.