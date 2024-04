Ministri odbrane i sigurnosti za "Avaz": Rata neće biti!

Zapaljiva retorika neodgovornih političara unijela je zabrinutost među građane oba entiteta, koji pokušavaju nazreti odgovor hoće li političke poruke motivirati maloumne da ponovo pokrenu spiralu nasilja na ovim prostorima.

Sve jasno

Važnu ulogu i veliku odgovornost imaju prvi ljudi u segmentima odbrane i sigurnosti, ministri Zukan Helez i Nenad Nešić, koji u izjavama za "Avaz" potcrtavaju da sukoba u BiH neće biti.

Snažan ruski utjecaj, preko Srbije do RS, podiže tenzije u BiH, kaže ministar odbrane Zukan Helez, te naglašava da do otcjepljenja bilo kojeg dijela BiH ne može doći te da to znaju i oni koji prijete.